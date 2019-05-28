蔡賴下午再會面　卓榮泰：明天定要有方案

民進黨內人士證實蔡英文、賴清德下午再度會面，卓榮泰也提到明天一定要提出一個方案。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）民進黨明天將召開中執會繼續討論2020初選相關事宜，據了解，蔡英文與前“行政院”長賴清德下午兩人再度會面，針對初選相關事宜進行討論，希望可取得共識。



蔡英文今天清早6點多在彰化視導“漢光35號”演習實兵操演，馬不停蹄，回台北後，傳出在下午2點與賴清德見面。這是蔡賴初選後第二次見面，第一次是4月8日下午。



蔡競選團隊發言人阮昭雄證實兩人有見面，但內容細節不清楚，蔡英文的想法是希望團結勝選。



蔡賴碰面，黨主席卓榮泰並未在場。卓下午出現在“行政院”理髮被媒體碰到，他表示，“明天中執會一定要提出一個方案”。



卓榮泰下午受訪時表示，這幾天已分別與蔡、賴兩人見面。卓榮泰說，目前都在尋求最大共識，意思都有充分表達。



被問到蔡英文對於賴清德提的“新方案”有什麼看法？卓說，這要“總統”自己說。大家都希望趕快把這件事情定下來，任何一方也包括民間希望，都希望趕快把時間定下來，我們也是朝這方向努力。



但他也說，賴清德的新方案，中執會並未有相關具體提案。至於雙方是否已經協調好，卓榮泰說，還有24小時，“我希望明天一定要過”。



若通過是挺英中執委的提案，也可以嗎？卓榮泰說，沒有任何預期什麼提案，“但必須要有一個大家接受的方法出來”，賴新方案，也沒有實質提案，大家還在考慮如何贏，“臨時動議也都可以提案”。



賴陣營態度是否軟化？卓榮泰說，大家都在談贏的策略，大家都再繼續思考一下。我們也一直在努力。