北京海淀舞劇高雄開演　氣勢磅礡獲好評

北京海淀原創古典舞劇《人生若只如初見》，28日在高雄市立社會教育館開演。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月28日電（記者 蔣繼平）北京海淀原創古典舞劇《人生若只如初見》28日在高雄市立社會教育館開演，舞劇根據生於海淀、葬於海淀的清代著名詞人納蘭性德的真實故事改編創作，氣勢滂礡音樂、精湛的舞蹈演技、精緻的場景服裝，讓台下近千觀眾目不轉睛，在台灣首場演出獲得全場好評。



高雄市同鄉會理事長協會理事長李玉文、國民黨高雄市黨部主委莊啟旺、國民黨高雄市議員曾麗燕、高雄社教館館長沈坤佑等人到場出席首演記者會，現場也有來自北京市海淀區委常委周志軍、北京舞蹈學院青年舞團團長劉震、海淀區台辦主任王鋒、海淀區委宣傳部常務副部長黃英等人。



該劇由享譽舞蹈界的著名舞蹈藝術家、北京舞蹈學院青年舞團團長劉震擔任總導演，青年舞蹈家孫科、胡玉婷、姚亮、張珊珊擔任主演。舞台劇以《別有根芽》、《天為誰春》、《何處情深》、《人在誰邊》四個篇章展現了清代第一詞人納蘭性德傳奇的一生和家國情懷。



而故事主角納蘭性德是清代著名詞人，文學家，滿州正黃旗人，康熙御前侍衛，同時也幫康熙帶兵打仗，文武雙全，可惜年紀輕輕31歲就去世。他生前與漢族文士清代文學家顧貞觀、文學家曹寅相交至深。他的妻子盧氏因難產而死，為了悼念亡妻而書寫許多作品流傳於世。



總導演劉震表示，希望透過舞台劇讓大家看到，中國古典舞的獨特氣質，這場表演並不老套，經過多種藝術的融合，表現出專屬中華文化的符號，無須刻意強調，就在大家的骨子裡，年輕朋友、長輩、學子都能藉由肢體語言瞭解納蘭性德的故事。



劉震也在記者會上介紹，舞劇中既符合時代特色又適合舞劇表演的服裝，不論大小皆是精緻到無可挑剔的道具，從小處鋪排細節，從大處落筆有力，力求在每一個細微處都做到盡善盡美，以最優美、最妥帖的舞蹈語言講述貫穿納蘭性德一生的才子心、家國情。



舞劇《人生若只如初見》自2018年6月首演以來，已在大陸演出了20餘場，觀眾好評不斷，演出場場爆滿，5月28日則在高雄市立社會教育館首演。首演共有來自苓雅國中、復華中學、光華國中、小港高中、中山國中、中華藝校、高雄市舞蹈教室協會等學校團體到場，將近一千人欣賞，也獲得觀眾好評。



高雄市同鄉會理事長協會理事長李玉文說，這是一場唯美的傳統文化視聽盛宴，進一步加深了台灣民眾對中華優秀傳統文化的認知和理解，希望未來持續加深文化交流互動，搭起合作平台。



“人生若只如初見”出自於納蘭性德的經典名詩《木蘭詞·擬古決絕詞柬友》， 詩中有一句經典“人生若只如初見，何事秋風悲畫扇？”，意謂人生如果只有初見一場，那該是多美好，還是多遺憾？短短一句勝過千言萬語，剎那之間，人生中那些不可言說的複雜滋味都湧上心頭，讓人感慨萬千，也貫穿整場的演出，令人意猶未盡。