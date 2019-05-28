李大維與博爾頓會面　 國台辦：挾洋自重徒勞

國台辦發言人安峰山（中評社資料圖） 中評社北京5月28日電／台對外交往部門稱，安全部門負責人李大維日前訪美，與美總統國家安全事務助理博爾頓會面。對此，國台辦發言人安峰山表示，外交部已就此表明我嚴正立場。一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中美關係的政治基礎。任何破壞一個中國原則的言論與行為，都無異於在動搖中美關係的根基，都不符合中美兩國的根本利益，也是非常危險的，我們對此堅決反對。再次正告民進黨當局，“台獨”是歷史逆流，是絕路。任何妄圖挾洋自重，都是徒勞的，也必將自食惡果。



（來源：新華社）