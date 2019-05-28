蔡英文、賴清德下午陽明山攤牌！

賴清德今天下午與蔡英文見面，他仍在臉書強調，一定要乾淨的初選，才能打贏2020選舉。（賴清德臉書） 中評社台北5月28日電／民進黨2020初選，蔡英文、賴清德陣營僵持不下，29日中執會將繼續討論初選事宜。中執會對決前夕，蔡賴28日下午約2點至4點見面，網路媒體“放言”引述黨內高層說法指出，見面總比沒有見面，或是隔空互罵好。下午的會面是由一位熟識兩人的友人牽線，在陽明山這位朋友家中進行，在場沒有黨內人士參與。



蔡英文今天清早6點多在彰化視導“漢光35號”演習實兵操演，馬不停蹄，回台北後即與賴清德見面。這是蔡賴初選後第二次見面，第一次是4月8日下午。



賴清德臉書下午3點多發文，初選就是民主的程序，行之有年，既有的制度大家跟著制度走，不管初選的結果如何，大家都要接受，大選才能團結一致。不管誰贏得初選，一定要乾淨贏，才有可能團結黨內，才有辦法凝聚社會力量，打贏這場選舉。



賴陣營身邊人士指出，結束會面後，賴清德並沒有跟親信幕僚討論會面內容，表情嚴肅。



賴清德陣營發言人李退之稍早表示，賴清德與蔡英文下午確實有見面，但對於兩人談話的內容目前還不清楚，賴院長一直希望民進黨的黨內初選能有圓滿的進展。



蔡英文陣營發言人阮昭雄則表示，兩人有見面，但內容細節不清楚，僅強調蔡英文的想法一直都是希望團結勝選。



