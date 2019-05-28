日媒：一線自衛官冷眼看待日美首腦一同登艦

中評社香港5月28日電／日本海上自衛隊最大的直升機護衛艦“加賀”號與首艘同型艦“出雲”號已被決定將改裝為實際上的航母。“出雲”號2017年5月首次實施基於安全保障相關法的“美艦防護”，這2艘護衛艦被視為“自衛隊與美軍一體化的象徵”（自衛隊幹部語）。共同社分析稱，然而對於強調日美蜜月的兩國首腦登艦，一線自衛官中出現了認為是“過度揣度”的意見。



出雲型護衛艦全長248米，最大寬度38米，甲板從艦首貫通至艦尾。最多可搭載14架直升機，還能搭載陸上自衛隊推進部署計劃的“魚鷹”運輸機。



日本政府在去年12月制定的《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》中決定實施改造，使其能運用可短距離起飛和垂直降落的戰機。



政府還決定從美國採購42架計劃搭載在艦上的最尖端隱形戰機F-35B，為美國特朗普政府呼籲“購買美國貨”作出了貢獻。



鑑於這些情況，總統特朗普和首相安倍晉三一同登艦視察。不過，一線自衛官中對此出現了冷淡的看法，認為是“過度揣度。我們被當作了逢迎美國的道具”。



出雲型護衛艦此前有2名外國首腦登艦。菲律賓總統杜特爾特分別在2017年6月和2018年9月在“出雲”、“加賀”號停靠該國港口時登艦參觀。英國首相特雷莎･梅曾在2017年8月在橫須賀基地登上“出雲”號。



據防衛省相關人士稱，以橫須賀基地（神奈川縣橫須賀市）為母港的“出雲”號由於正在南海、印度洋長期航海，因此兩國首腦在該基地登上了日程上有富餘的“加賀”號。



有海自幹部稱：“也能激勵（以橫須賀為據點的）美國海軍第7艦隊，對於特朗普總統大概也是正中下懷吧。”