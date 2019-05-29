文茜講堂　妹妹爆料盧秀燕長不高的秘密

台中市長盧秀燕28日下午受邀出席亞洲大學“文茜講堂”，與胞妹電視主播盧秀芳、媒體人陳文茜精彩對談。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月29日電（記者 林谷隆）台中市長盧秀燕28日下午受邀出席亞洲大學“文茜講堂”，以媒體人的政治參與為題演講，並與胞妹中天電視主播盧秀芳、媒體人陳文茜精彩對談，現場座無虛席。盧秀燕表示，人只要努力，勤勞一定可以補拙！她從政不疾不徐，自始至終做最初的自己，感謝一路上台中人的栽培與支持，她只跟自己比較，將持續努力，讓政績開低走高、越來越好。



“文茜講堂”為亞洲大學資訊傳播學系開設的校際課程，由陳文茜擔任課程講師，這學期講堂主題為“媒體與民主政治”，盧秀燕、盧秀芳受邀分享兩姐妹從事媒體、政治工作的經歷與感想，並與媒體人陳文茜進行對談，吸引亞洲大學約400名師生參加。



盧秀燕與胞妹盧秀芳同場，場面相當活潑熱鬧，兩姐妹話匣子一開說了很多盧家的秘密。盧秀燕表示，妹妹秀芳從小就很漂亮，讓她很自卑。盧秀芳也說，姊姊個子不高，她也要負一些責任，因為姊姊很照顧她，從小在家裡玩遊戲，還給她當馬騎。



提到從新聞記者轉戰政壇的心路歷程，盧秀燕說，她的爸爸是職業軍人，家裡沒有任何背景，自己是長女，因此從小就杞人憂天，具有憂患意識，大學到處旁聽，做足功課，讓自己不斷進步成長。畢業後捨棄報考公務員，順利考上華視記者，成為極少數不是新聞科系畢業的媒體記者，甚至後來成為派駐中部的採訪主任。



盧秀燕強調，她自己從沒想過會從政，尤其當了11年的記者，對政治人物的印象，社會大眾一樣都不是很好，但在對社會一股正義感的驅使下，毅然決然投入選舉，以台中市第一名的成績當選省議員，並連任6屆“立委”。



對於從政工作，盧秀燕說她從來只跟自己比較，讓政績開低走高，愈來愈好，她也勉勵年輕朋友一起加油，只要做好功課，穩紮穩打，隨時隨地準備好，機會終究會來臨。



主持人陳文茜表示，盧秀燕是一個很特別的人，儘管出身平凡的軍人家庭，完全沒有任何家世背景，仍考上媒體記者，並在累積多年的“立委”經驗後，出馬競選市長，相較許多政治人物尚未累積充足的政治歷練，就攀求高位，一步一腳印，從不炒作新聞，實地做事。