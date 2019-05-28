朱立倫談兩岸關係　都是炎黃子孫一家人

朱立倫在台南接受電台訪問，痛批蔡政府意識型態作祟、製造對抗。（中評社） 中評社台南5月28日電（記者 趙家麟）角逐中國國民黨2020初選的前主席朱立倫，28日在台南電台受訪時，痛批民進黨蔡政府做不到朝野和諧、兩岸和平，卻在搞對抗。蔡英文上街反核笑死人，硬要找黨派色彩鮮明的李進勇當“中選會主委”，真是亂來。



朱立倫28日在台南安排一系列行腳行程，最後一站在嘉南廣播電台受訪，針對兩岸關係、中委會主委派任、核電、自由經濟示範區等，痛批民進黨蔡英文政府一路都是意識型態作祟，製造兩岸對抗，人心不安、經濟沒有出路。他呼籲唯有放棄意識型態，台灣才有機會。



朱立倫受訪中，從兩岸、內政、能源、經濟四個面向痛批民進黨蔡政府意識型態作祟、製造對抗：



第一，人民希望兩岸要和平，但現在兩岸關係卻是“已讀不回”、搞“對抗”，讓兩岸出現戰爭的危機，人心不安。



在兩岸關係上，他主張兩岸都是炎黃子孫、中華兒女、一家人，主張要和平，不可以用對抗方式；兩岸相互都認同中華文化，大陸來台觀摩傳統信仰文化，台灣回大陸祖廟參拜都很好，兩岸正面交流，不要因為意識型態對抗。



但是，“台獨”只會造成兩岸對抗，有人不認同自己的祖先，還是去追逐南島文化，但除了原住民之外，我們與大陸本來同是中華文化，文化“台獨”我們也不要。



其次，“總統”應該不分黨派，促進朝野和諧、合作，但蔡英文執政下，韓野卻激烈對抗。中選委主委過去都強調要超越黨派，不要讓人代表某個政黨、操作選舉的疑慮；過去馬英九找張博雅、賴浩敏，扁政府找黃石城都具有社會公正形象；這回卻硬要找鮮明黨派色彩的民進黨落選縣長（李進勇）當主委，真是亂來，這正大家討厭民進黨之處。



第三，美中貿易戰，台商想要回台，我和國民黨籍“立委”都主張，要設自由經濟貿易示範區迎回台商 。“自貿區”日、韓十年前就有了，扁執政時期也有，現在要擴大，心想應該沒人反對，但蔡英文、蘇貞昌卻稱說是在“洗產地”，意指大陸生產的東西會在“自貿區”改貼標籤成為台灣生產。



朱立倫痛批蔡政府，其一，台商要回台，應該要歡迎；其二，“洗產地”不簡單，附加價值要超過35％以上，都有規定；其三，台商能回來是最重要的，可以創造很多就業機會，是好事，但蔡政府馬上就扯到大陸，還欺騙農民，指大陸農產品將因此門戶大開？但農產進口與台商、“自貿區”完全是兩碼事，蔡政府卻刻意要混為一談。



第四，廢核電的意識型態。朱立倫說，綠電是好事，但要務實，現在到處找空地種綠電，對生態造成影響，但所有產生的綠電卻還不及一座核電廠。



朱立倫強調，他不是支持核電，而是目前沒有廢核的條件，認清現實，就是不要意識型態。蔡政府訂2025廢核只剩下6年，達不到廢核目標，只有火力燃媒全開，造成嚴重空氣汙染、為危民眾健康。去年已公投過半，民意就是不必急於廢核，已經給民進黨下台階機會，卻不要，還宣布不會改變，蔡英文自己是執政者，還上街頭，難道是在抗議自己的政府？真是世界笑話。



電台受訪的最後，朱立倫強調，不要意識型態、不要欺騙，台灣才有機會，唯要放棄意識型態，否則，很多事都無法處理。