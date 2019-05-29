與韓國瑜同台　張紀中笑問：獨孤九劍練好沒

大陸製片人張紀中28日到高雄參加第三屆兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）拍過多部膾炙人口金庸電視劇作品的大陸製片人張紀中，28日參加在高雄舉行的“第三屆兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會”，首度跟中國國民黨高雄市長韓國瑜碰面。見到曾自比“令狐沖”的韓國瑜，張紀中也打趣的問“那他有獨孤九劍的絕活嗎？”更不忘建議韓“練好獨孤九劍，一統江湖！”



“第三屆兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會”28日首次移師高雄舉辦，以中華文化來促進兩岸經濟文化連結為主題，聚集上百位文化及企業人士參與座談，韓國瑜晚間趕到現場致詞，並與與會人士一起進行餐敘。



張紀中經常來台灣，也很關注台灣時事，這是他第二次來到高雄，第一次是去年拜訪星雲大師，當時住了一晚就走。



中評社問“之前會很期待跟韓國瑜見面嗎？”張紀中笑回“很期待見見這位奇人，哈哈哈！”張紀中說，覺得韓國瑜這個人感覺很實在，特別給人有一種精神，就是真誠對待，也因為真誠對待高雄，去年贏了市長選舉。



張紀中談到韓國瑜，話閘子停不下來，他說，韓國瑜就是用一種理念、一股真誠打動了老百姓。張紀中更說“如果真的做了台灣領導人，或許台灣還有一點希望！哈哈哈！”他說“雖然不參與政治，但往心裡邊想，感覺這人真不錯。”



“韓流”在大陸颳起怎樣的旋風？張紀中表示，大家對韓都很有好感，主要是會為老百姓做事，尤其把20幾年綠營長期執政的地方，徹底翻了盤，簡直讓人不可想像，貨真價實的一號人物，不像一般政治人物為了選舉會胡說八道。



而韓國瑜曾自比是金庸筆下的“令狐沖”，您怎麼看？張紀中聽了後微微笑了一下，若有所思地說“這樣的話，那他有獨孤九劍的絕活嗎？”張停頓了一下又說“那這個令狐沖是要笑傲江湖呢？還是脫離江湖呢？”張紀中認為“我看他（指韓國瑜）還脫離不了，還在江湖之中。”張紀中也開開玩笑送給韓一句話“要練好獨孤九劍，才能一統江湖！”