習近平接受七國新任駐華大使遞交國書

中評社北京5月28日電／國家主席習近平28日下午在人民大會堂接受7國新任駐華大使遞交國書。



新華社報道，孟夏時節，草木蔥蘢。人民大會堂北門外，禮兵分列紅地毯兩側。號手吹響迎賓號角，新任駐華使節們陸續抵達，拾級而上，進入北京廳，依次向習近平遞交國書，習近平同他們親切握手併合影留念。這7位新任駐華大使是：瑞士駐華大使羅志誼、哥倫比亞駐華大使蒙薩爾韋、捷克駐華大使佟福德、韓國駐華大使張夏成、挪威駐華大使白思娜、瑞典駐華大使宋蓮、乍得駐華大使朱恩貝。



習近平歡迎各國使節來華履新，請他們轉達對各有關國家領導人和人民的誠摯問候和良好祝願。習近平指出，中國高度重視發展同各國友好關係，在世界多極化、經濟全球化的大背景下，願增進彼此政治互信，深化務實合作，攜手共建“一帶一路”，更好造福各國人民。中國政府將為各國使節履職提供便利和支持，希望使節們為深化中國同各國友誼、推動雙邊關係發展作出積極貢獻。



使節們轉達了各自國家領導人對習近平的親切問候，衷心祝賀第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇成功舉辦，表示各國願積極參與共建“一帶一路”，拓展互利合作。使節們表示，中華人民共和國成立70年來特別是改革開放40年來取得了舉世矚目的發展成就，在國際事務中發揮著日益重要的作用。他們對出使中國深感榮幸，將致力於推動各自國家同中國雙邊關係邁上新台階，實現互利共贏。



王毅參加上述活動。