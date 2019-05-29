中評關注：王海良談兩岸融合發展要義與作為

與會者合影留念（第一排左二為王海良） 中評社北京5月29日電／由寧波市海峽兩岸融合發展研究院主辦、主題為“深化兩岸融合發展”的圓桌論壇5月23日在寧波大學舉行。上海東亞研究所副所長、國台辦海峽兩岸關係研究中心特約研究員王海良，結合習近平總書記紀念《告台灣同胞書》發表40周年重要講話精神，著重就新形勢下深化兩岸融合發展的要義與作為發表了看法。



王海良認為：習近平總書記1月2日對台重要講話的重大意義在於，處在新時代這個關鍵歷史方位上的中國共產黨，責無旁貸地要推進祖國統一這一偉大歷史任務。不管國際風雲如何變化多端、戰略機遇期或有或無，都不能改變民族大義的要求，即在實現中華民族偉大復興進程中完成祖國的完全統一。為此，作為探索和平統一實踐的新路徑，習近平向兩岸同胞提出了探索“一國兩制”台灣方案，邀請台灣各黨派、各團體、各界人士來大陸，就兩岸關係和平發展制度性安排和民族未來進行民主協商，並提出深化兩岸融合發展。這都是富有新意和深意的重要倡議和創舉。



應該看到，探索“一國兩制”台灣方案是謀求和平統一的路徑和方式，體現了大陸的和平意願與赤誠之心。然而，台灣方面的反應卻很令人失望，一是台灣當局斷然拒絕並莽撞反制；二是台灣社會被“一國兩制”污名化蒙蔽而不加思考。不過，從實質上看，探索“一國兩制”台灣方案遭遇的阻力，與其說來自對“兩制”的冷漠，還不如說來自對“一國”的抗拒。絕大部分台灣人當然懂得，在台灣地區保留既有制度及各項權利和利益，是他們所需要和歡迎的。但在這之外，在“國家”層面上，還有他們心裡不願割舍的、被他們稱作尊嚴的東西，儘管它既有極大的局限性，又有相當的虛幻性，是個很空洞、很縹緲、有爭議的象徵。所以，我們可以說，海峽兩岸統一的最大障礙在“一國”，而不是“兩制”。這就要求我們在進行“一國兩制”台灣方案的探索時，首先必須進行方案的充分設計，就是做好頂層設計。這個設計要能夠妥善地解決“一國”落地的問題，即充分提供廣大台灣同胞參與國家事務和國家發展、認同國家架構和國家方向、分享國家成就和國家榮譽的空間和條件。只要這個頂層設計做好了，又與台灣各界充分協商，並吸收各方面意見建議，就一定能成為一個完美可行的方案。

