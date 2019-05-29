郭台銘痛斥：“中選會”已變成新東廠

郭台銘批“中選會”成新東廠。（取自郭台銘臉書） 中評社台北5月29日電（記者 張嘉文）針對民進黨28日以人數優勢，在“立法院”通過前民進黨籍雲林縣長李進勇出任“中選會主委”人事案，爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘在臉書發文批評，民進黨為了掩護蔡英文連任，竟然拿出李進勇來當作蔡執政失敗的“救命符”！



郭台銘表示，這是台灣民主政治史上最黑暗的一天，因為民進黨竟然在“立法院”強勢通過了“被暫時註銷民進黨籍”、政治色彩濃厚的前雲林縣長李進勇來當“中選會主委”，完全罔顧“選舉中立”，直接踐踏民主進步價值，實在令人不齒。



民進黨可以有千百個理由來說服人民，但是司馬昭之心，路人皆知，因為蔡英文的民調持續輸給賴前院長和其他對手，所以民進黨為了掩護蔡英文連任，竟然拿出李進勇來當作蔡英文執政失敗的“救命符”！



郭台銘說，2010年、2013年，張博雅女士被提名為“中選會主委”時，民進黨是以如何的高標準質疑並反對一位“無黨籍”的黨外前輩。而當時還是“立委”的陳其邁副院長，甚至痛斥“中選會”為獨立機關，委員應超出黨派之外，依法獨立行使職權；而現在蘇院長居然可以理直氣壯的說“法律沒有規範主委要無黨籍”！更可悲的是，68位民進黨的委員之中竟無一位站出來捍衛民主的價值！



郭台銘強調，他在此承諾，未來他當“總統”，絕不會像民進黨一樣只問黨意不問民意，甚至還用各種東廠黑機關來打壓反對者！我會不問政黨、只問能力！我會戰勝“博歹筊”聯盟，籌組勝利者聯盟！讓台灣不再惡鬥內耗，讓政治為經濟服務，幫人民加薪，讓“國家”團結！