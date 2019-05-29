周錫瑋挺韓國瑜：會出來幫忙擋子彈

周錫瑋28日參加第三屆兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會”受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜28日晚間出席“第三屆兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會”，跟同時參與黨內2020初選的前台北縣長周錫瑋同台，兩人頻頻咬耳朵。周錫瑋受訪時為連日被抹黑的韓抱屈，替韓加油打氣，也呼籲黨內同志要團結，不要互相攻擊。



周錫瑋也透露他對韓國瑜說，這段人生經歷可能是你這一輩子，最苦、最黑暗的時間，“兄弟，我走過這一段苦日子，所以，我能體會”，他一定會出來幫韓擋子彈，幫韓講一些該講的話。”



周錫瑋28日參加第三屆兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會，這兩天也在高雄走訪愛河、六合夜市等，但並未特別告知韓國瑜，認為應該要默默看城市建設，會以自己的經驗來跟韓國瑜提出一些建議。



韓國瑜28日晚間赴論壇致詞，見周錫瑋頻頻咬耳朵，講悄悄話。周錫瑋事後受訪表示，自己最痛恨選舉抹黑、攻擊別人，甚至對方家人，這種傷痛可能一輩子都抹不去，也是對台灣民主最大的傷害。



周錫瑋強調已發出聲明，他跟團隊絕對不會攻擊黨內其他參選的同志，若有做的話，願受最嚴厲制裁；另外如果初選沒有勝出，到明年1月11日前，一定全心全意去輔選黨提名的人。