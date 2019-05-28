報告：俄中或搶佔美國核能領導地位

中評社香港5月28日電／美國智庫大西洋理事會發佈題為《美國核能領導力：創新和全球戰略挑戰》（US Nuclear Energy Leadership: Innovation And The Strategic Global Challenge）的報告表示，當前美國在全球民用核能市場的領導地位受到來自俄羅斯和中國的嚴峻挑戰。



衛星新聞消息，據悉，美國在役核反應堆數量仍然保持世界第一，達98座，保障了全國19.3%的發電量。儘管如此，美國核工業正迅速衰退。此外，天然氣價格的競爭力、可再生能源使用率的增加以及複雜的立法條件對美國核工業發展造成不利影響。報告中指出："到2020年，美國目前在役的核反應堆中有20%或將被關閉，而到2050年將會有更多停止運行。"



與此同時報告指出："俄羅斯和中國的核工業蒸蒸日上，領導了全球60%的在建核電站項目。美國在核電領域的國際聲權威值得懷疑。"



報告作者認為，保持核能領域的領導地位是確保美國國家安全和外交政策利益的關鍵因素。



俄羅斯和中國加大了對外出口核電的力度，特別是在中東、南亞、東歐等地區。其中，俄羅斯正在孟加拉國、白俄羅斯、印度、埃及、土耳其、匈牙利、中國、烏茲別克斯坦、伊朗、芬蘭、斯洛伐克參與競標、建設或有在這些國家建設核電站的計劃。與此同時，中國也有意在巴基斯坦、阿根廷以及"一帶一路"倡議框架下發展海外核能。



目前核能發電佔全球發電量的11%。國際原子能機構2014年年度報告的數據顯示，據最悲觀預測，到2030年，全球核能消費量增長率將從8%增至88%。