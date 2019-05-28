周錫瑋韓國瑜同台　周錫瑋：願為韓擋子彈

中評社台北5月28日電／高雄市長韓國瑜今晚出席兩岸人文企業論壇，巧遇前台北縣長周錫瑋，雙方互動良好，面對韓國瑜近來飽受攻訐，周錫瑋表示，願為韓“擋子彈”，站在韓旁邊，幫韓一起走過這一段。



中央社報道，韓國瑜晚間參加第三屆兩岸人文名家論壇暨新時代兩岸人文企業家高峰會晚宴，巧遇周錫瑋。兩人同台見證與會兩岸業者簽約；與會業者並致贈韓國瑜墨寶等紀念品，祝韓步步高升，也有業者高聲為韓國瑜加油。



周錫瑋表示，他昨晚就來高雄並與另一名表態參加國民黨“總統”黨內初選的參選人見面，但他不便透露對方身分，今晚又與韓國瑜見面，為韓加油打氣。



周錫瑋說，國民黨黨中央五人小組已跟他見面，“所有的王也應多彼此見見面、聊一聊”，好增加彼此互信並增進黨內團結。



他又說，近日見韓飽受“攻擊”，連韓的家人也難倖免，於心不忍，他剛才特別給韓加油。



周錫瑋指出，他剛才在台上跟韓講“現在人生的經歷可能是你這一輩子會覺得最痛苦的一段時間，也是最黑暗的一段時間，兄弟，我走過這段苦日子，所以我能體會，所以我會一直站在你旁邊的，兄弟，幫你一起走過這一段，我一定會出來幫你擋子彈。”



他又說，他今天已擬出一份參選承諾書，只有兩點：第一點是“我跟我的團隊絕對不會攻擊我黨內其他參選同志。如果有這樣的事，我願意受到最嚴厲的制裁。”



第二點，如果初選他沒有勝出，到明年1月11日前，一定會全心全力、全心全意輔選出線的同志。希望其他參加初選的同志，也能展現民主風度一起來簽署響應，促進黨內團結。