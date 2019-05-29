中評鏡頭：北京海淀原創古典舞劇高雄首演

中場休息舞者與台灣學子相見歡。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）讓“人生若只如初見”成為現代口頭禪的清朝詞作家納蘭性德，他精湛的一生，透過北京海淀原創古典舞劇的重新詮釋，再次烙印人們的心中，5月28日在台灣高雄社教館的首演獲得好評，精湛到位的舞蹈演技、精心打造的場景服裝，整場演出令人十分震撼。



北京海淀原創古典舞劇《人生若只如初見》由舞蹈藝術家、北京舞蹈學院青年舞團團長劉震擔任總導演，青年舞蹈家孫科、胡玉婷、姚亮、張珊珊擔任主演，自2018年6月在大陸首演並巡迴多場，這次終於到台灣進行演出。



舞台劇講述清代著名詞人、文學家納蘭性德的故事，康熙御前侍衛，同時也幫康熙帶兵打仗，可說是文武雙全，可惜年紀輕輕31歲就去世，他生前與漢族文士清代文學家顧貞觀、文學家曹寅相交至深，可說是中華文化交流的先驅，他也為因難產而死妻子盧氏，流傳下來許多詩詞作品。



“人生若只如初見”就是出自於納蘭性德的經典名詩《木蘭詞·擬古決絕詞柬友》，詩中有一句經典“人生若只如初見，何事秋風悲畫扇？”，意謂人生如果只有初見一場，那該是多美好，還是多遺憾？短短一句話勝過千言萬語，讓人感慨萬千，也貫穿整場的演出的精髓。



舞台劇也以《別有根芽》、《天為誰春》、《何處情深》、《人在誰邊》四個篇章展現了清代第一詞人納蘭性德傳奇的一生和家國情懷。尤其在感情這條路上，更能藉由表演去感受情深似海的納蘭性德，卻遭遇紅顏多薄命，為了悲傷懷念妻子而到了廢寢忘食的地步。



納蘭性德的《納蘭詞》至今仍在文壇迴響，“人生若只如初見”成為當代文人們的口頭禪，透過這群青年舞蹈家演出的北京海淀原創古典舞劇《人生若只如初見》，也讓人有機會一窺納蘭性德到底有什麼樣的經歷，能夠寫出這麼優美的詞篇，能使後人們念念不忘呢？