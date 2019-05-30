中國為全球最大集成電路市場　占比近六成

中評社香港5月30日電／中國連續多年成為全球最大的集成電路市場，占全球市場的需求比例逐年增加，2014年超過了全球市場的一半，2017年達到了全球市場的56.2%。



據中國媒體“第一財經”5月27日報道，在2019浦江創新論壇之未來（科學）論壇上，中國科學院微電子研究所劉明院士在分析中國集成電路產業現狀時表示，“我們既要看到自己的短處，也要看到過去幾年的長足發展。2004年至2018年這14年，我國集成電路產業年均複合增長率接近20%，特別是2010年至2018年國際上放緩的幾年裡，中國的年均複合增長率達到20.8%，遠高於國際水平。”



她說，中國的集成電路產業鏈相對比較完善。集成電路包括三個部分：設計、製造和封測，其中，設計和製造行業在2018年增長率都超過了20%，未來這三個領域的市場都超過2，000億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）是指日可待。



劉明表示，中國在逐步建立完善的產業結構方面做了很多努力。在集成電路領域，每年都有貿易逆差，雖然有出口（件數是進口的一半），但是出口的價格便宜，也就意味著大部分產品還沒有爬到高端市場，仍在低端徘徊。



華虹集團董事長張素心則認為，中國未來必將繼續成為全球集成電路產業體系的重要夥伴。



他分析，中國連續多年成為全球最大的集成電路市場，占全球市場的需求比例逐年增加，2014年超過了全球市場的一半，2017年達到了全球市場的56.2%。“集成電路是中國最大的單一進口商品，從2013年起連續第六年超過2，000億美元，2018年更是突破3，000億美元，是價值最高的進口商品。”



不僅如此，世界排名前20的集成電路企業中，三分之一的企業超50%的業績來自中國，三分之二的企業30%的業績來自中國，因此中國對全球大多數集成電路企業來說也是無可替代的重要市場。



張素心還強調，集成電路產業的特殊性和複雜性在於它始終是全球合作的產業，全世界沒有任何一個國家和地區可以完全封閉地承擔起集成電路全產業鏈的發展。從中國目前產業鏈的各個環節來看，分別都存在短板和不足。中國擅長和薄弱的兩個方面都應成為產業戰略制定需要考量的因素。



談到未來趨勢，張素心說，集成電路始終是移動通信技術的關鍵因素，移動通信技術也極大地拓展了集成電路的應用市場。5G時代的到來，將給集成電路帶來眾多機會。而新能源汽車的電子化，未來將成為繼PC和移動通信之外第三大集成電路市場。



數據顯示，自2012年以來，中國集成電路產業以年均20%以上的速度快速增長，2018年全行業銷售額達到6，532億元人民幣。