中評關注：民調落後的朱立倫到底在拚什麼？

高思博（右）陪同朱立倫（中）訪台南議長郭信良（左）。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月29日電（記者 趙家麟）前中國國民黨主席朱立倫，28日由小舅子、前“立委”高思博陪同，在台南進行一系列拜會行腳，面對韓國瑜、郭台銘的強勢競逐夾擊，民調落後的朱立倫在國民黨2020初選中持續奮戰，由高思博擔負在台南建構灘頭堡的重任。



朱立倫台南行的觀察點有三：



第一，在初選上，外有攻勢，內求穩。朱立倫雖不在韓國瑜、郭台銘的領先群，並沒有鬆懈，談美中貿易戰、能源、自貿區議題，聚焦大政方針與個人的財經專業，同時對民進黨蔡政府提出批判；對國民黨初選的回應，都以團結為訴求，不做炮口向內的事。



第二，與出身綠營的無黨台南市議長郭信良見面。朱曾任國民黨主席，目前正積極爭取黨內提名參選2020；郭則是台南綠營的實力派戰將，目前非賴陣營的龍頭在民進黨蔡、賴相爭之際，郭扮演挺英的先鋒。



朱、郭相見歡，對朱而言，已經跨過了藍綠的鴻溝，往泛綠陣地搶進；郭雖被民進黨除名，但奪下議長有國民黨議員襄助，郭也當著朱的面，對國民黨議員的“鼎力相助”表示感謝；朱要爭取跨黨派的支持，郭要當“全民議長”，兩人的見面，讓地方政治生態結構起了化學變化。



第三，高思博在去年台南市長選舉，以稍微差距落敗，留在台南深耕。高辭掉了台北教職，轉到南台科大財經法律研究所任教，小孩也轉到台南求學，最近邀請地方各界成立“大台南市政倡議發展盟”出任首屆理事長，展現未來在台南出發、捲土重來的抱負。



朱立倫在黨內2020初選，會有什麼發展？牽動了高思博未來的仕途的規劃。高目前還顧不到自己，在台南全力為朱助選，28日朱到議會拜訪國民黨團、無黨黨團，議員出席非常踴躍，也展現了高思博經過市長選戰一役，雖然敗選，但也打下了相當程度的基礎，在凝聚挺朱的力量上，開始發揮一些作用。



國民黨2020初選，朱立倫最早表態爭取提名，但韓國瑜、郭台銘的出現，形成一個超強的領先結構，朱立倫也因此陷入苦戰，在國民黨迎戰2020大選，朱若能殺出重圍最好，如果無法出線，該擺在什麼位置？副手、組閣等的說法陸續浮現，讓藍軍選戰組合出現了更多的想像。