快評：周錫瑋挺韓　國民黨初選態勢漸明朗

中評社快評／周錫瑋昨天南下高雄出席一個活動，與韓國瑜同台，還表態願為近期飽受攻訐的韓國瑜“擋子彈”，站在韓旁邊，幫韓一起走過這一段苦日子。周錫瑋情義相挺，也可能是“帶風向”的。



周錫瑋為國民黨黨內初選參選人之一、前台北縣（現新北市）長，本月23日已接受國民黨五人小組徵詢。周錫瑋以參選人身份率先表態挺韓，有助國民黨團結，並壯大“韓流”聲勢。



近日有民調顯示，韓國瑜回勇，支持度拋離對手保持在兩位數以上。韓國瑜的優勢在“韓粉”死忠，自發自願助選；韓國瑜陣營的選舉工程縝密浩大，黨內其他競爭對手無法相比。



現在距國民黨黨內初選民調進行的日子尚有一個多月時間，各參選人的民調支持度相對穩定。有人說，國民黨初選其實已經結束了，各參選人心知肚明，只不過不願承認罷了。是耶非耶，看法有不同，但初選態勢确實已漸趨明朗。



6月1日將在凱道前舉行的“挺韓大會”，是重要觀察指標。“挺韓大會”先聲奪人，來勢迅猛，其中最受關注的是，會來多少人？資深媒體人黃暐瀚認為，如果超過10萬人參與，國民黨初選就結束了。



去年“九合一選舉”韓國瑜得到王金平力助，三山造勢帶起“韓流”。這一次韓國瑜又得到多位實力人物相助，媒體說這些人物包括“國會政黨聯盟”主席妙天、花蓮縣前縣長傅崐萁、雲林縣前縣長張榮味等。6月1日“挺韓大會”又會帶起什麼風，拭目以待。