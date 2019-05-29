中評關注：蔡賴在中執會前二會　透露何訊息

民進黨今天再度召開中執會討論2020初選相關事宜。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）蔡英文與賴清德自初選後見面二次，第一次在4月8日下午，雙方沒共識，蔡勸不退賴清德。經過一個多月後，兩人5月29日中執會前二度會面，雙方陣營會後都有默契的一問三不知，是否透露已達初步共識？加上黨主席卓榮泰又說，今天中執會一定要提出一個方案，多方訊息綜合判斷下來，今天中執會似乎會有一個雙方都能接受的結果出爐。



蔡英文與賴清德初選以來第二度會面，傳出是在一位陽明山友人家中，黨內5人協調小組都不在場。這訊息透露蔡賴之間有互信，不需要黨內大老再度邀集協商，兩人可以親自對話。這個消息被釋放出來，顯然有點刻意操作，加上兩人會面後，雙方陣營除了證實有會面，其他都說細節不清楚。賴陣營說，希望民進黨的黨內初選能有圓滿的進展；蔡英文陣營則說希望團結勝選。



蔡賴的鋪陳透露今天中執會可能會有結果，畢竟一再拖延下去，對於之後的整合絕對是非常困難。民進黨選情已經居於劣勢，若初選真的搞到撕破臉，那2020也不用選。



蔡賴昨天會面後，蔡英文的網路支持者風向有點稍微改變，原本都是痛批賴清德，但昨天兩人會面後，卻變成感性呼籲賴清德要團結，還要賴清德與蔡英文好好談。挺蔡的網軍對賴批評手下留情，也透露出今天中執會應該不會再度走到僵局。



但上周中執會裡面，挺英中執委一面倒的要求賴清德陣營代表中執委、“立委”林俊憲應該接受，他們提出的手機民調與市話民調各佔一半，加上對比對象除了國民黨以外，還要加入無黨籍台北市長柯文哲。最後，賴清德現身黨中央，拋出新方案。



賴清德22日在黨中央提出的新方案是：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。 第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。 第三個情況， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



蔡賴兩人若達成共識，到底是賴清德最後接受挺英中執委的提案？還是蔡英文接受賴的新方案？還是兩人找出折衷方案，接受民調日期延到國民黨對手出爐(7月16日)？今天中執會應該就會有答案。