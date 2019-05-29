易綱：對保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定充滿信心

中評社北京5月29日電／中債指數專家指導委員會第十五次會議於2019年5月18日在京舉行。中國人民銀行行長易綱出席會議並發表講話，清華大學五道口金融學院院長張曉慧主持會議。國家金融與發展實驗室理事長李揚，人民銀行金鵬輝、霍穎勵、王景武，外匯局陸磊，財政部於紅，國家發改委田原，國務院參事室婁洪，銀保監會張光平、廖媛媛、郗永春，證監會沙雁，國家統計局徐雄飛，上海市金融局鄭楊，銀行間市場交易商協會徐忠，中國人民大學莊毓敏，以及來自中國證券投資基金業協會、中國保險資產管理業協會、香港投資基金公會、外匯交易中心、上海清算所、政策性銀行、全國社保基金等機構的40餘位專家委員出席會議。本次會議由中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)舉辦。



易綱行長指出，自1981年恢復國債發行以來，中國債券市場實現了快速發展，今後還有很大的增長空間。金融基礎設施是金融市場的樞紐，中央結算公司在金融基礎設施體系中處於非常重要的位置。從1996年成立以來，中央結算公司以服務市場為宗旨，積極推進基礎設施互聯互通，創建了安全高效的債券托管結算模式，開啟了中國債券無紙化時代，開創了債券遠程招標的先河，建立了國內首個券款對付(DVP)結算機制，為中國債券市場發展作出了一系列基礎性的貢獻，已成為國家宏觀政策操作的重要平台和債券市場開放的重要門戶。中央結算公司二十年精心打造的一整套反映人民幣債券市場價格及風險狀況的指標體系，有效促進了債券公允價格形成和市場透明度提升，對充分發揮債券市場的融資功能、服務實體經濟具有重要意義，也為政策制定提供了重要的分析工具。



易綱行長還就利率市場化、人民幣匯率、債券市場機制建設作了講話。他表示，目前存貸款基準利率處於適度水平，在維護老百姓利益和保持銀行競爭力之間取得了平衡，適合中國國情。在進一步推動利率市場化改革的過程中，央行存款基準利率仍將繼續發揮重要作用；貸款利率實際上已經放開，但仍可進一步探索改革思路，如研究不再公布貸款基準利率等，同時要繼續深入研究貸款利率走勢，以及存量貸款合同切換的問題，堅持在有利於老百姓、有利於解決中小企業融資難融資貴問題的前提下推進改革。



易綱行長談到，對保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定充滿信心，中美十年期國債利差仍處於較為舒服的區間，美聯儲加息可能性降低，都有利於人民幣匯率穩定。



他還指出，應切實推動債券發行落實投資者保護條款，提高債券存續期內信息披露的質量，提升債券違約處置的效率、透明度和可預測性，進一步增強中國債券市場的吸引力。



應從市場建設層面出發推進債券市場對外開放，不斷縮小與成熟市場的差距：一是以法治思維和法治方式進行市場建設，打造良好的法制環境；二是在市場實踐中鼓勵思想碰撞和充分討論，提出新的概念，制定完善新的規則和協議，並爭取被國際市場接受，這是金融市場實力的體現。在債券市場開放的大背景下，金融基礎設施要發揮專業智慧，提出專業方案，兼容一級托管和多級托管模式，更好地服務對接國際投資者；三是建設良好的市場文化，與國際接軌，爭取被廣泛接受和喜愛；四是進一步提高資源配置效率，更好發揮市場在資源配置中的作用。



易綱行長對中債價格指標工作高度重視，並對中債指數專家指導委員會的組織形式予以了充分肯定。他指出，中債指數專家指導委員會是專業的同業交流平台，要通過思想碰撞和自由討論，共同研究推動市場發展。



李揚理事長在發言中指出，經濟增長需要的金融資源比過去更多，全球債務增長成為趨勢，債務密集度上升將成為新常態。中債價格指標要密切關注債務問題，研究債務定價，更深入地做好技術準備。張曉慧院長也提出，以收益率曲線為代表的債券基準價格指標是外部性很強的金融市場“公共品”，需要中債指數專家指導委員會這樣一個專業平台予以持續監督和指導，在思想自由碰撞過程當中不斷完善指標的編制和應用。



中央結算公司董事長水汝慶致辭指出，在管理部門的領導下，中央結算公司聚焦核心主業，支持債市安全平穩運行。積極踐行互聯互通，與外匯交易中心、上交所互聯，實現債券市場前後台直通處理；與大額支付系統互聯，實現債券DVP結算；與商業銀行櫃台互聯，實現債券場外大宗市場與零售市場連接；與中證登互聯，實現政府債券和企業債券跨市場轉托管；與上清所互聯，實現中期借貸便利等跨品種的擔保品管理；與中金所互聯，實現現貨市場與衍生品市場的聯動；與香港CMU互聯，實現中國債券在岸市場與離岸市場的連接；與CIPS互聯，實現香港“債券通”DVP機制；與SWIFT互聯，為支持債市多種路徑對外開放打下基礎。中央結算公司已成為中國債券市場開放的重要門戶，截至2018年末，中央結算公司服務境外投資者944戶，托管債券1.5萬億元，約占境外投資者持有境內債券的90%。其中在中央結算公司開立賬戶直接進入市場的境外投資者768戶，持債1.43萬億元；通過香港“債券通”服務間接進入市場的境外投資者176戶，持債730多億元。



中央結算公司監事長、中債金融估值中心有限公司董事長白偉群匯報了2018年度中債價格指標工作情況。債券價格指標體現國家金融影響力，關係國家金融定價權，中債金融估值中心有限公司將把建設人民幣金融體系基準定價平台的國家使命，與金融市場核心基礎設施的自身定位相結合，努力打造國內領先、國際知名的金融信息服務商。中央結算公司還就債券市場收益率在利率並軌中的作用、債券市場風險觀察與機制建設、金融市場債券擔保品管理三個專題進行了匯報。



與會委員就債券市場機制建設和中債價格指標相關工作等議題展開了討論。在市場機制建設方面，部分委員提出，應進一步完善強化發行人信息披露制度，納入投資人保護條款、公司治理等必要內容；應繼續發展細分的高收益債市場和信用風險定價衍生工具，促成風險合理交換或退出；推動金融擔保品立法實現擔保品快速處置，推動人民幣債券納入國際主流押品池，加強與其他國家的擔保品互認與合作。在中債價格指標產品編制應用方面，多位委員建議進一步拓寬估值業務範圍，為資管產品提供存續期內全口徑、全周期的風險監測工具，提升金融機構風險管理水平；使用中債市場隱含評級增加債券信用區分度，在此基礎上分別編制投資級債券和高收益債券指數；進一步發揮國債收益率曲線的基準定價作用，重視債券收益率曲線期限溢價和信用溢價在利率市場化中的作用。



中債指數專家指導委員會是為提高中債價格指標的科學性、公正性和透明度，由中央結算公司於2005年發起成立的。委員會由各相關領域具有深厚專業造詣和豐富實踐經驗的專家組成。委員以前瞻的視野和卓越的專業水準，對債券市場權威基準價格指標的建設提供重要的方向指引和工作指導，推動中債價格指標順應國家金融改革與開放的需要，在服務市場、服務監管方面做出應有的貢獻。



來源:中證網 作者:張勤峰

