保險業再掀“治亂”風暴

中評社北京5月29日電／近日，中國銀保監會人身險部通報了近期人身保險產品問題，26家保險公司被點名，同時羅列了2018年人身保險產品四大問題，一是向監管層上報的產品材料漏報、少報，或者報送材料內容不齊全、報送方式不規範；二是產品責任設計與產品定義不符，產品設計存在銷售誤導隱患，產品的保障功能弱化並有設計雷同現象；三是條款表述前後不一或表述不清，存在侵害消費者權益的風險，理賠約定不合理等；四是費率厘定存在四大不合理，退保假設不合理、交費期設計不科學、現金價值計算不合理、投資收益假設不合理。



經濟日報刊登評論員江帆文章指出，細看被羅列出的問題，幾乎條條都是給保險消費者設計的“坑”，而且其共同點是專業且非常隱蔽。比如，產品責任設計與產品定義不符，這是典型的“掛羊頭賣狗肉”，欺騙消費者的做法；條款表述前後不一或表述不清，理賠約定不合理，這是公開的霸王條款範兒。某些含混不清的說辭，實際上是給保險公司事後做有利於自己的條款辯解留下了空間；費率厘定存在四大不合理，更是明目張膽地從消費者手中“搶錢”。試想，無論是退保假設不合理、交費期設計不科學，還是現金價值計算、投資收益假設不合理，這當中每一個環節都涉及消費者投資保險的切身利益，與真金白銀的保費相掛鈎的。



眼下，監管部門將這些隱秘的行業問題一一公開曝光，並敦促相關保險公司整改，不僅是一件維護保險消費者利益的大好事，也有利於進一步淨化業界經營環境，提高保險公司誠信經營、合規經營的指數，有利於行業健康持續發展。



其實，這次對人身險問題的通報內容，也不是新問題，很多都是老問題，而且是一直影響保險業發展的頑疾。近年來，監管部門沒有放鬆過對這些問題的查驗和整治。2017年4月份，一篇《關於強化保險監管打擊違法違規行為整治市場亂象的通知》，拉開了整治保險業市場亂象的大幕。此後，大大小小的通報不斷，從每季度的消費者投訴情況、保險小額理賠服務，到保險業保單登記管理信息平台數據問題，再到財險公司的抽查，幾十家保險公司被點名批評。就在今年1月10日，銀保監會還就人身保險產品近期典型問題發出了通報，本次曝光可以看成是對人身險市場整治的升級版。



近年來，銀保監會貫徹落實黨中央、國務院關於防範化解金融風險攻堅戰的決策部署，開展整治保險業市場亂象工作，對各類違法違規行為強力曝光、嚴罰重處，維護了市場紀律，在推動保險機構回歸本源，提升服務質量上取得了階段性成效。



但是，保險市場亂象成因複雜，整治工作具有長期性、複雜性和艱巨性，不可能一蹴而就。特別是當前國內外形勢複雜嚴峻，保險業仍然處於風險易發多發期，風險防控壓力不可小覷。近日，銀保監會又下發了《關於開展“鞏固治亂象成果 促進合規建設”工作的通知》，並提出今年整治工作要實現的三大目標，包括查處屢查屢犯，消化存量；查處重點風險，遏制增量；推進金融供給側結構性改革，在實現高質量發展和提升服務實體經濟水平、能力方面取得新突破。



如此來看，新一輪的“治亂”風暴正在悄然升級。