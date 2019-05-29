解中小企業融資困境 應加大直接減稅力度

中評社北京5月29日電／中國證券報發表民生銀行研究院研究員郭曉蓓文章稱，近年來，支持民企和小微企業發展呼聲不斷，特別是去年以來，金融監管部門頻頻發聲紓困和支持小微企業，相關各方積極行動，採取了一系列措施紓解中小企業融資困境。筆者認為，當前應從創造良好的環境、加強產品創新力度和提升風險管理能力等方面著手，破解中小企業融資難題。



銀保監會數據顯示，截至2019年一季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款(包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款)餘額34.8萬億元，其中單戶授信額總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額9.97萬億元，同比增長24.7%。幫助、扶持民營經濟發展，創造良好的環境，是各級政府的重要職責和使命擔當。



文章建議，首先，應加大直接減稅力度。一方面，進一步減輕中小企業融資稅費負擔，除繼續推進減稅降費外，進一步明確提出對中小企業行政事業性收費實行零收費，對小微企業、科技型初創企業實行普惠性稅收減免政策，更大幅度降低中小企業設備繳費費率，全面減輕中小企業稅費負擔。另一方面，增加對小微企業融資擔保獎補。發揮政府產業引導、中小企業發展、高新技術等方面的優勢，全方位、多角度地加大對中小微企業的支持力度。入股參股但不控股中小企業，推動中小企業自由發展和自我壯大；將科技創新性自主知識產權型中小企業納入補助支持範圍，加快中小企業提升技術實力。



其次，完善中小企業融資政策，支持利用資本市場直接融資。一是繼續引導銀行落實國家“三個不低於”政策，即對小微企業貸款增速不低於各項貸款平均增速、小微企業貸款戶數不低於上年同期戶數、小微企業申貸獲得率不低於上年同期水平，研究解決“過橋貸”給企業帶來的融資負擔。二是進一步完善債券發行機制，實施民營企業債券融資支持工具，採取出售信用風險緩釋憑證、提供信用增進服務等多種方式，支持經營正常、面臨暫時流動性緊張的民營企業合理債券融資需求。探索實施民營企業股權融資支持工具，鼓勵設立市場化運作的專項基金開展民營企業兼並收購或財務投資。三是支持利用資本市場直接融資。加快中小企業首發上市進度，為主業突出、規範運作的中小企業上市提供便利。深化發行、交易、信息披露等改革，支持中小企業在新三板掛牌融資。落實創業投資基金股份減持比例與投資期限的反向掛鈎制度，鼓勵支持早期創新創業。鼓勵地方知識產權運營基金等專業化基金服務中小企業創新發展。



再者，營造公平競爭的市場環境。一是嚴禁通過設定附加條件變相對中小微企業設置門檻，採用公開透明的方式進行招標採購。健全採購制度，優化採購流程，創新採購方式，同時將嚴格執行政府採購扶持中小企業發展的優惠政策，同等條件下優先面向中小微企業採購。二是加強誠信建設，構建親清新型政商關係。加快政府職能轉變，完善對政府失信的懲戒和糾錯機制，完善領導聯繫企業制度。定期召開民營企業家座談會，傾聽意見和訴求，協調解決民營企業在政策扶持、營商環境等方面遇到的困難和問題。三是強化正確宣傳引導，營造良好的輿論氛圍。大力宣傳和表彰依法經營、誠實守信、認真履行社會責任、積極參與社會公益事業的中小微企業和企業家，通過激勵先進、樹立典型等方式，共同促進民營經濟發展再上新台階。



加強產品創新力度



文章認為，中小企業整體存在管理能力弱、經營波動性大、無有效擔保物等問題，面臨的違約和損失概率大。從商業銀行角度看，需要加強產品創新力度和提升風險管理能力。



首先，改進中小企業信貸管理機制，研發差異化的產品和服務體系。一是建立約束與激勵相統一的信貸管理機制，促進銀行貸款營銷的積極性，改善金融服務，加大對中小微企業的支持力度。



二是用足用好政府支持民企融資的政策，積極發揮政府部門的增信作用。商業銀行應加強了解中央和地方出台的相關政策，與地方政府做好溝通對接，抓住政策窗口期和業務契機，用好、用活地方政府民營企業貸款貼息、財政資金專項補助、銀稅合作、銀擔合作等相關政策。



三是豐富完善貸款品種，為小微企業量身定做金融產品。積極與地方性擔保公司合作，降低擔保條件，通過政府補貼方式，切實降低擔保費率；爭取做到一次授信、循環使用，開發推出小微企業循環貸款、企業訂單貸款等新型信貸模式；積極探索創設信用緩釋工具，探索信用風險定價，支持民營企業債券融資。



其次，構建信用評級體系，提高風險控制能力。一是構建適合中小企業的商業銀行信用評級體系。建立企業的信用評價系統，定期發布企業評價信息；創建信用激勵和失信懲罰機制，逐步採用市場准入制度；建立商業銀行與中小企業之間的聯繫紐帶，通過對非財務因素的收集、監測、分析實現對貸款風險的防範。



二是堅持市場原則和商業化運作模式推進中小企業業務風險定價。要根據中小微企業貸款的風險水平、籌資成本、管理成本、收益目標及當地利率市場水平等因素，在科學計量信用、市場、操作風險的前提下，按照有利於彌補資本成本、有利於創造價值回報、有利於防範風險、有利於實現戰略預期的原則，對不同行業、不同擔保方式、不同借款人的中小微企業貸款實行不同的風險定價，對不同借款人實行差別利率，並根據風險變化靈活進行調整。



三是加大對金融科技的應用力度，著力解決信息不對稱問題。商業銀行應加大金融科技系統的研發應用，與金融科技公司開展深入合作，更快、更直接、更完整的獲取企業的相關數據；利用大數據挖掘技術，對企業進行風險評估，快速、及時、高效響應民營企業的融資需求。



再者，建立與外部相關機構的合作機制，打造金融服務聯盟，構建綜合服務生態網。商業銀行要加強與地方政府有關部門、行業協會、融資性擔保機構、保險公司、信托公司、股權基金、風投機構、金融租賃及園區管理機構等的信息交流和溝通合作，建立常態化合作交流機制，打造一個業務聯繫緊密、協同合作的金融服務聯盟，建立良性溝通機制，遴選有發展潛力、融資需求的民營企業，為其提供多元化的金融支持。



一是與保險公司合作，探索針對民營中小企業、小微企業的履約保證保險、貸款綜合保險、信用保證保險等產品；二是與工商、稅務等機構合作，建立數據共享機制，通過大數據技術輔助進行風險評估與信貸決策，有效解決“信息不對稱”與風險防控問題；三是與私募基金、股權基金等合作探索投貸聯動模式，支持科創類企業，建立全生命周期的融資服務模式，真正與企業共成長。