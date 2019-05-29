科技創新要堅持以人民為中心

中評社北京5月29日電／習近平總書記強調，“科技創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐，必須把科技創新擺在國家發展全局的核心位置”“要把滿足人民對美好生活的向往作為科技創新的落腳點，把惠民、利民、富民、改善民生作為科技創新的重要方向”。經濟日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心陳勁、朱子欽文章稱，認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，就要始終不忘堅持以人民為中心，始終堅持科技創新為民。



科技創新的最終目的是為了人民。從某種程度上說，科學技術是一把“雙刃劍”，因為它既能通過促進經濟和社會發展造福人類，同時也可能在一定條件下對人類的生存和發展帶來消極後果。若科技發展長期僅僅聚焦於推動經濟增長、升級產業結構、創造個人財富，以市場、效率等為驅動的技術變革就有可能會越來越強烈地衝擊人類社會的價值體系，甚至脫離倫理、道德的約束，造成人的價值觀被不斷扭曲、弱勢群體的基本權益被不斷蠶食的危險局面。因此，確立科技服務人民的目標，堅持科技惠民，堅持科技發展始終維護最廣大人民的根本利益，使科技成果更多更公平惠及全體人民，是確保科技事業始終服務於人的全面發展以及人類社會可持續發展的前提。



科技創新的根本動力來自人民。習近平總書記深刻指出，“中國人民是具有偉大創造精神的人民”。在幾千年歷史長河中，中國人民始終辛勤勞作、發明創造。我國發明了造紙術、火藥、印刷術、指南針等深刻影響人類文明進程的偉大科技成果。今天，中國人民的創造精神正在前所未有地迸發出來，推動我國日新月異向前發展。如果人民的創新智慧、能力和潛力得不到挖掘，科技創新就將成為無源之水。緊緊依靠人民，充分發揮人民在科技事業中的主體作用，尊重人民首創精神，為了人民幹事創業，依靠人民幹事創業，是科技創新堅持以人民為中心的重要體現。



科技創新通過推動經濟社會更平衡更充分發展造福人民。推動經濟社會更平衡更充分發展是新時代科技發展要實現的重要目標。發展科學技術不僅要為中國人民謀幸福，也要為人類進步事業作貢獻，和世界各國一起應對人類共同挑戰。習近平總書記指出，“深度參與全球科技治理，貢獻中國智慧，著力推動構建人類命運共同體”。要深化國際科技交流合作，在更高起點上推進自主創新，在實現自身發展的同時惠及其他更多國家和人民，推動全球範圍平衡發展。只有堅持以人民為中心的發展思想，科技創新才會始終沿著滿足人民對美好生活向往的正確方向與道路不斷前進，造福全世界人民，造福子孫後代。具體來看，應加強科技創新過程中的頂層設計等，讓科技創新起到應有作用。



同時，還應引起高度重視的是，樹立防範化解重大風險的底線思維，確保科技發展的安全，是實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益的前提。黨的十八大以來，習近平總書記多次強調要增強憂患意識、防範風險挑戰。他指出，“科技領域安全是國家安全的重要組成部分”。要強化事關國家安全和經濟社會發展全局的重大科技任務的統籌組織，強化國家戰略科技力量建設。要加快科技安全預警監測體系建設，圍繞人工智能、基因編輯、醫療診斷、自動駕駛、無人機、服務機器人等領域，加快推進相關立法工作。在推進科技風險管理體系建設的過程中要著眼於一些關鍵問題。要加強公眾參與，充分體現人民的意志。要推進科技治理能力現代化，科學化、精細化監督管理重大科技項目立項，以科技成果轉移轉化等為抓手，確保科技創新活動開放而有序地開展。要切實加強科學倫理審查和監管，通過設立科技創新風險評估及管理學科並建立相關人才隊伍，實現對科技風險的精確分析、評估和統籌管理。要運用底線思維，著手打造科技創新資源的統籌精細化管理體系，確保對核心創新資源的掌控力，從源頭上建立起牢固的安全防線。