“水氫發動機”凸顯“招商饑渴症”

中評社北京5月29日電／據報道，近日，“水氫發動機在南陽下線”相關消息引發社會廣泛關注和質疑。記者調查發現，該項目背後的青年汽車集團以及其負責人龐青年，近年來多次發生失信問題。此次也並非南陽首次招商引入有污點的企業。



有網民稱，一個多次失信的企業，帶著一項尚不成熟的技術，卻得到當地的大力背書，折射出一些地方政府的“招商饑渴症”。面對發展壓力，一些地方無限放寬條件、放鬆要求，對相關企業資質的合法合規審查及項目可行性網開一面，導致蒙了雙眼、失了底線、亂了章法。



網民“新華”認為，正是摸准了地方政府“招商饑渴症”的脈，一些人打著“高大上”產業的旗號，拿著模棱兩可的項目，造概念、講故事，到處攏錢圈地要支持。只聽雷聲響，卻始終不見項目真落地、見效益，不少項目甚至中途爛尾，投資打了水漂，遺留眾多難題，搞得一地雞毛。“招商饑渴症”背後也是“政績衝動症”。試圖押寶在一些企業或項目上，急於實現所謂的產業轉型升級，甚至明知有問題，仍抱著僥幸心理硬上，想盡快做出亮眼的發展業績。



網民“一財”認為，“水氫車”事件值得中小城市招商部門借鑒，任何時候都不應該忘記招商引資需要充分認證和背景調查這個前提，不能因為招商壓力過大，而為完成任務去“引進偽項目”裝點門面。“車輛只需加水即可行駛”這樣離譜的事，普通大眾聽到都會打個問號，為何當地政府部門對此卻毫無察覺？其間是否有異常值得追問一番。不論是南陽市方面還是更高一層主管部門，應該盡早調查真相並告知大眾，以減輕外界的疑慮。



網民“澎湃”提出，真正的高質量發展，莫要被急功近利的政績焦慮衝昏了頭腦，更不該被疑竇叢生的項目騙得團團轉——畢竟到頭來，買單的還是地方政府和投資者。地方大項目的科學審查與合規監督，是時候提上議事日程來了。



來源:經濟參考報