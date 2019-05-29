中評社北京5月29日電／經濟日報刊登國家發展改革委城市和小城鎮改革發展中心研究員馮奎文章稱，如果說城鄉融合是一盤大棋，土地資源就是“棋眼”。讓土地資源用起來活起來，使作為農業生產資料與生活資料的承包地、宅基地等能迅速成為農民可經營的資產，有助於推動城鄉融合發展。



讓承包地用起來活起來，前提是穩住農村承包地制度，落實第二輪土地承包到期後再延長30年政策，保持農村土地承包關係穩定並長久不變，農民吃上“定心丸”必然有助於穩定承包地的投資計劃與收益預期。讓承包地用起來活起來，關鍵在於“活”字上，要放活土地經營權。把經營權從所有權、承包權中進一步析出，目的就是要讓經營權發揮作用。農戶無論在鄉村還是已經進城，都可以流轉其承包地的土地經營權由他人經營或入股，重在不改變土地用途。從城鄉融合發展的角度來講，放活承包地的經營權，有利於農戶安心進城，有利於發揮土地利用效率，有利於經營者創新經營。



同時，還要讓宅基地用起來活起來。宅基地所有權屬於農民集體、資格權屬於集體經濟組織成員。在此基礎上，適度放活宅基地的使用權，有利於克服宅基地低效無效、資產僵化問題。從城鄉融合發展的角度來說，一些到農村尋求發展的城里人，可以租用宅基地發展民宿、農莊、農家樂，可以適度發展農村電商、農副產品加工等。如此一來，閑置的農房就在城鄉融合發展中派上了用場。



此外，還要讓農村經營性建設用地活起來。集體經營性建設用地入市，城鄉用地同市同價，村集體成員必然因此整體受益。目前，在農村經營性建設用地入市先行一步的縣(市)，集體經營性建設用地上已“長”出了精品酒店、鄉村民宿和小微企業創業園、農產品加工等符合農村實際的項目。



當然，讓土地資源用起來活起來，底線不能突破，包括守住土地所有制性質不改變、耕地紅線不突破、農民利益不受損的底線等。底線之外，可探索創新的空間極其巨大，土地資源帶來的價值巨大。