新製造，讓生產更加智能化

中評社北京5月29日電／新製造作為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力，正在中國大地掀起創新熱潮



數字技術不僅能連接生產與消費，更能從內部改變生產自身的運行方式，在只動數據、不碰生產線的情況下優化生產效率



日前，第二十屆大連國際工業博覽會開幕，聚焦“智能製造”、關注工業轉型升級，成為本屆盛會的一大亮點。智能化設備、3D打印技術、工業機器人、現代生物醫藥……4萬平方米的展出面積，集中展示著智能化工業生產的發展潮流。如今，數字化進程正在重塑傳統生產鏈，匯聚成中國新製造的強勁勢能。



數字技術正在重新定義生產鏈條，自動化、數字化和智能化的新製造呼之欲出。在數字化車間，生產鏈條的各個環節進行積極的交互、協作、感染與賦能，提高生產效率；在智能化生產線上，身穿深藍色制服的工人與機器人並肩工作，形成了人機協同的共生生態；而通過3D打印這一顛覆性技術，零部件可以按個性化定制的形狀打印出來……一家國際媒體曾這樣設想第三次工業革命：軟件更加智能，機器人更加靈巧，網絡服務更加便捷。這樣的趨勢，正在越來越多的中國工廠中展現出來。



微觀層面的創新活力，呼應著宏觀層面的統計數據。超過200個數字化車間和智能工廠初步建成，工業機器人產量突破14萬台，工業企業數字化研發設計工具普及率增至68%，有分析報告預計今年中國智能製造行業市場規模將突破1.9萬億元……這些數字說明，新製造作為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力，正在中國大地掀起創新熱潮。



新製造，能夠借助大數據與算法成功實現供給與消費的精准對接，從而實現定制化製造與柔性生產。比如，中華老字號“朱府銅藝”通過消費端數據分析，製造出更適合年輕人偏好的生活化銅雕製品，讓傳承了5代人的老品牌獲得新生；再比如，申洲國際作為一家服裝代工企業，得益於大數據等數字技術的賦能，能夠對小批量、多批次的市場需求實時響應，實現了高利潤、高增長和高市值。通過大數據和雲計算分析，可以把線上消費端數據和線下生產端數據打通，運用消費端的大數據逆向優化生產端的產品製造，為製造業轉型升級提供新路徑。



事實上，數字技術不僅能從外部打通生產與消費，更能從內部改變生產自身的運行方式。比如說，阿里雲的工業大腦借助機器學習等技術對數據進行建模，並傳授給機器，讓機器來幫助解決日常生產環境當中的問題。有這樣一個直觀的案例：一家太陽能電池片生產企業，把上千個參數傳入“工業大腦”，通過人工智能算法，對所有關聯參數進行深度學習計算，在生產過程中實時監測和調控變量，最終將最優參數在大規模生產中精准落地，大幅提升了生產的良品率。在光伏、橡膠、能源、通信、鋼鐵、石化、水泥等傳統行業，通過大數據和雲計算，可以在只動數據、不碰生產線的情況下優化生產效率。



展望未來，隨著5G邁向商用，萬物互聯將會從願景變為現實。而當生產過程中的人、設備、產品、物料等產生的即時海量數據能夠連接起來，工業互聯網平台將逐步搭建起來。在這樣的平台，生產車間將變成各個環節合作共生的“有機生命體”，生產線將會像人一樣思考。而隨著人、機、物以及服務間的邊界被打破，隨著產品全生命周期的數字化和模型化，生產效率將得到質的飛躍。這正是工業互聯網展現的新製造願景，也是中國“互聯網+製造”正在努力的方向。



中國的發展靠的是實體經濟，中國的強大還要靠實體經濟。在這次科技革命和產業變革中，與世界站在同一個起跑線上的中國，將抓住新工業革命的機會，用新製造推動中國經濟的高質量發展。



來源:人民日報

