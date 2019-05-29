放心！豬肉供給有足夠保障

中評社北京5月29日電／不可否認，非洲豬瘟疫情對後期生豬生產和豬肉供應會有一定的負面影響，但也應看到，我國非洲豬瘟疫情總體可控，防控態勢逐步向好



我國豬肉進口繼續保持高位，可有效補充國內供應。自2011年以來，我國豬肉及生豬產品進口量持續穩步增加



今年以來，受非洲豬瘟等諸多因素影響，豬肉價格持續上漲。有一些網友認為，豬肉價格之所以上漲是因為供應得不到保障，甚至有人預言豬肉將出現供應危機。



事實上，這種觀點是缺乏數據支撐的，我國豬肉供應是有保障的。



先看屠宰量。農業農村部監測數據顯示，今年1月份至4月份，全國規模以上定點屠宰企業屠宰量7423.24萬頭，比2018年同期的8070.69萬頭下降8.02%，但比2017年同期的6805.87萬頭大幅上漲了9.07%。眾所周知，全國生豬供應在2016年出現短缺，2017年隨著產能恢復供需大體平衡，2018年供應過剩導致價格大跌。當前，生豬供應量雖然低於供應嚴重過剩的2018年同期，但還是高於供需大體平衡的2017年同期。鑒於豬肉消費量大致穩定，可以肯定地說，當前生豬供應充足，市場價格缺乏繼續大幅上漲的基礎。從北京新發地市場白條豬的銷售形勢看，雖然近期日均上市量明顯低於去年同期，但每天運抵市場的白條豬仍然連續出現賣不完“被迫返廠”的現象，這說明供應量是超過需求的。



再看豬肉凍品庫存量。一般來說，庫存導致屠宰廠成本增加，在行情好時，廠家傾向於積極出貨。近期豬價偏高，廠家積極清理庫存，入庫動作不多，凍品庫存逐漸減少。卓創監測數據顯示，4月份，重點食品企業平均凍品庫容比為35.10%，比去年同期上升7.80%；1月份至4月份平均凍品庫容比27.33%，環比上升10.73%。這裡有一個很有說服力的數據——全國重點監測的食品企業今年1月份至3月份庫存凍豬肉92950噸，比2018年同期庫存凍豬肉65160噸大增42.65%。這也說明，當前豬肉供應是充足的。



此外，我國豬肉進口繼續保持高位，可有效補充國內需求。自2011年以來，我國豬肉及生豬產品進口量持續穩步增加。2016年進口豬肉高達160萬噸，超過2011年至2013年的總和。海關數據顯示，僅今年第一季度，我國進口生豬產品就高達56.73萬噸，總額9.62億美元，其中，進口豬雜碎23.28萬噸，進口鮮冷凍豬肉33.42萬噸。從來源國看，我國進口豬肉主要來自西班牙、德國、加拿大、巴西和美國，分別占20.5%、18.3%、15.8%、9.5%和6.8%，可有效防控市場風險。



不可否認，非洲豬瘟疫情對後期生豬生產和豬肉供應會有一定的負面影響，但也應看到，我國非洲豬瘟疫情總體可控，防控態勢逐步向好。當前，各主產區有關部門正採取多種積極措施保障生豬生產。比如，全國生豬調出大省山東於5月22日召開促進生豬生產保障市場供應電視電話會議，宣布啟動對一級以上種豬場臨時性生產補助，保護生豬核心產能，確保基本生豬生產供給能力，並對各類種豬場、生豬養殖場、規模以上生豬屠宰加工廠自去年8月份至今年年底的新增貸款給予綜合貼息貼費。



因此，當前我國豬肉供應有足夠保障，消費者可以放心。



來源:經濟日報 作者：黃俊毅