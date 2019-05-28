雄安新區已由頂層設計轉入實質性建設階段

中評社北京5月28日電／河北省委書記、河北省人大常委會主任王東峰在國務院新聞辦28日舉行的新時代“趕考”路上砥礪奮進的河北發佈會上回答記者提問時介紹，雄安新區的規劃建設有力有序有效推進，現在已由頂層設計轉入實質性建設階段。



新華社報道，王東峰說，在實施建設過程中，除了建設一個現代化的新城之外，更多地從“四個著力”上下功夫。第一，著力創造雄安質量，打造高質量發展的全國樣板。首先圍繞高質量發展，雄安要當好全國高質量發展的樣板，從高質量的指標體系方面，與世界一流對標對表，把質量管理貫穿于雄安新區規劃建設的全過程，堅持高新高端、打造精品工程、標桿工程。



第二，著力推進創新發展，打造貫徹新發展理念的創新發展示範區。全面落實創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，承接京津創新要素，面向全國和全球整合創新資源要素，佈局一批重點國家實驗室，引進吸收再創新，推動高端高新產業集約集群發展，使“五大理念”的創新示範區在雄安落地見效，隨著工作的推進，造福廣大人民群眾。



第三，著力發展新一代人工智能，打造全球領先的數字智能城市。現在雄安新區建設先地下後地上，全面採用北斗衛星、遙感、紅外線、太赫茲、人臉識別、大數據、雲計算等技術，建設過程實行BIM、CIM，感應設施設備、光纖光纜都要埋在地下。



第四，著力抓好改革開放，打造體制機制的新高地。省委、省政府賦予雄安新區經濟管理權、社會管理權，同時把三個縣全面委託給雄安新區黨工委和管委會管理。從市場主體準入、諮詢、受理、審批、辦理、反饋，打造網上審批“一條龍”，在家裡在企業都可以辦這些事。