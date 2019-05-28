澳智庫報告稱美國實力居首　中國日益逼近

中評社香港5月28日電／澳大利亞智庫羅伊研究所28日發佈2019年版“亞洲實力指數”，對日本、美國、中國和俄羅斯等亞太地區的25個國家及地區在8個領域的實力進行打分，滿分為100分。和去年一樣，在綜合實力上美國（84.5分）依然居首，排名第二的中國則（75.9分）日益逼近。在“經濟實力”領域，榜首則讓給了中國。



共同社消息，美國和中國被定位為“超級大國”，同去年一樣綜合實力排名第三的日本（42.5分）與第四位的印度（41.0分）一起被定位為“主要國家”。



美國在“軍事實力”、“復原力”、“文化影響力”等4個領域居於榜首。中國也在“經濟實力”、“未來前景”、“外交影響力”等4個領域排名第一。



報告稱美國“維持了卓越的實力”，但也指出“正在直面相對衰退”。報告指出為了繼續保持首位，“有必要積極維持包括支持基於規則的貿易體係在內的、使夥伴和盟友的綜合實力及利益最大化的環境”，敦促美國從保護主義政策作出轉換。



對於進步顯著的中國，報告認為“最大的挑戰者不是美國，而是中國自己”，指出中國今後30年以內勞動人口將減少1.58億人，表示了擔憂。



日本被認為通過運用有限資源發揮影響力的“巧實力”，“成為了在亞洲的自由秩序領導者”。報告指出，日本通過主導彙總不含美國的跨太平洋夥伴關係協定（TPP），證明了在南亞和東南亞的基礎設施投資上能與中國抗衡。