李風：令和元年　⽇本朋友怎麼看兩岸?

參加日本國際問題研究所座談會 中評社香港5月29日電（作者 李風）五⽉月初，風和日麗，日本進入令和元年，由日本駐香港總領館安排，筆者前往東京訪問，進入令和時代的日本，日本朋友怎麼看新時代的中日關係，明年初台灣又有領導人⼤選，東京處理中日關係的⼀一線官員，以及安倍內閣關係親密的專家學者怎麼看這些問題，想多聽聽他們的看法和意⾒。



日本國際問題研究所副理事長高橋邦夫前大使，特意為筆者主持了一次座談會，重點討論令和時代的中日關係及台灣問題，參加討論的有7人，包括日本國際問題研究所顧問、霞山會理事高木誠一郎，笹川和平財團基金會首席研究員小原凡司，前駐台官員、現靜岡⼤學教授諏訪⼀幸，還有朝日新聞兩位社論委員等。此外，外務省中國課負責官員、慶應⼤學中國問題專家等，也專門安排了單獨會面，重點討論新時代中日兩國未來發展的新情況，探討共同面臨的新機會。



在東京的學術交流很重要，也很緊凑，綜合與日本友人的見⾯交流晤談，圍繞未來中日關係及日本很關注的台灣問題，概括起來，留下幾點印象：



一、日本愈來愈重視中日關係，在日本政府的外交框架中，中日關係的高度並不低於與日美關係。



美國特朗普政府挑起對中國的貿易戰後，日本政府高度關注，世界第一大經濟體和第二大經濟體打貿易戰，作為第三大經濟體的日本顯然日子也不好過。日本朋友說，九十年代，美國通過廣場協議，把日本經濟幾乎腰斬，二十多年到現在，日本經濟還是受影響，元氣還未恢復。中國方面可汲取日本前車之鑒，與美國談判經濟協議，務必慎之又慎。目前，中美貿易戰打了一年多，美方反反覆覆，目的就是要阻止中國經濟發展，防止中國科技超過美國。他們認為，此次中美貿易戰雙方的談判經驗，也可給日方參考，接下來美國很快要對日本下手了，要對日本輸美汽車徵稅，要日本開放美國農產品進口。雖然，日美兩國是同盟國，但特朗普同樣不會客氣，日本只有能拖就拖，不與美方正式談，設法躱過特朗普的鋒芒。

