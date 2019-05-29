習近平會見華僑華人代表

5月28日，黨和國家領導人習近平、汪洋等在北京人民大會堂會見第九屆世界華僑華人社團聯誼大會和中華海外聯誼會五屆一次理事大會全體代表。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月29日電／中共中央總書記、國家主席習近平28日上午在北京人民大會堂親切會見出席第九屆世界華僑華人社團聯誼大會和中華海外聯誼會五屆一次理事大會的全體代表，代表黨中央、國務院向大家表示熱烈歡迎和衷心祝賀，向世界各地華僑華人致以誠摯問候。



中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋參加會見。



上午11時，習近平等來到人民大會堂北大廳，全場響起長時間的熱烈掌聲。習近平等同代表們親切握手，不時交談，並同大家合影留念。



中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權參加會見並在當天上午舉行的中華海外聯誼會五屆一次理事大會上講話。會議充分肯定了中華海外聯誼會四屆理事會取得的成績，深刻分析了港澳台及海外聯誼工作面臨的機遇和挑戰，號召廣大海聯會理事以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，團結一心、共同奮鬥，為實現中華民族偉大復興、深化新一輪對外開放、促進祖國和平統一、推進人類文明互鑒作出更大貢獻。



會議審議並通過了中華海外聯誼會四屆理事會工作報告、《關於中華海外聯誼會與中國海外交流協會合併的決議》、《中華海外聯誼會章程》等文件。會議選舉尤權為中華海外聯誼會會長，選舉產生26位副會長和230位常務理事。



第九屆世界華僑華人社團聯誼大會將於5月29日召開，來自90多個國家和地區的450多位華僑華人社團負責人出席大會。



丁薛祥、萬鋼、巴特爾參加有關活動。



（來源：新華網）

