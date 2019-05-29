菊市府機要帶走公文被發現才歸還！韓籲嚴辦

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月29日電（記者 高易伸）高雄近日發生台版“水門事件”，中國國民黨高雄市長韓國瑜辦公室遭前朝攝影官連續持鑰匙入侵五次，現在又傳出有一份登錄數億資產的公文不翼而飛，經查才有“前朝機要”主動歸還。韓國瑜今日重話呼籲檢調嚴格查辦，至於這位“前朝機要”是誰？韓則說待調查完畢後會統一告知。



高雄市爆發前朝攝影官吳建鴻擁有市長辦公室鑰匙長達10年且未繳還，改朝換代後更連續五次深夜潛入市長辦公室引發譁然。如今高雄市又發現有一份登錄數億有價資產的公文也不翼而飛，待追查近月後“前朝機要”才主動歸還。



對此，韓國瑜表示，自己上任以來有很多超乎正常機關、民主社會該有的規則，譬如前朝機要帶走公文，過一段時間再還回來，這件事情一定要查；其次，針對吳先生五次到辦公室，每次隔幾天時間，讓人很容易聯想是不是要換電池？是不是我的一舉一動都在一個看不見的狀態下被監控，我希望檢察官要嚴格調查。



韓國瑜說，市長辦公室並無現金，如果一個院轄市市長、政治人物。因為改朝換代被24小時監控，我想全台灣人民是無法接受的。當然如果沒有就另當別論。希望檢察官認真調查，遏止歪風。



媒體追問，前朝機要是誰？韓國瑜說，等我們調查完畢後會跟大家統一報告。



韓國瑜說，經過此事後，內控會更加嚴格。新團隊上來後真的是一心一意幫高雄市民打拼，很多光怪陸離，妖魔鬼怪、亂七八糟不在我們的思考，但我們接到太多警告、告知，心裡面不知不覺產生戒心，加上這次地檢署偵辦此案，使得這件事情廣受注意，事實上我們已經接到很多警告。