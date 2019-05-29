網信辦就數據安全管理辦法公開徵求意見

中評社北京5月29日電／國家互聯網信息辦公室28日就《數據安全管理辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。徵求意見稿提出，網絡運營者不得以改善服務質量、提升用戶體驗、定向推送信息、研發新產品等為由，以默認授權、功能捆綁等形式強迫、誤導個人信息主體同意其收集個人信息。



意見稿明確，在中華人民共和國境內利用網絡開展數據收集、存儲、傳輸、處理、使用等活動（以下簡稱數據活動），以及數據安全的保護和監督管理，適用本辦法。



在數據收集方面，意見稿提出，網絡運營者通過網站、應用程序等產品收集使用個人信息，應當分別制定並公開收集使用規則。收集使用規則應當明確具體、簡單通俗、易於訪問，突出網絡運營者基本信息；收集使用個人信息的目的、種類、數量、頻度、方式、範圍等；個人信息保存地點、期限及到期後的處理方式；個人信息主體撤銷同意，以及查詢、更正、删除個人信息的途徑和方法；投訴、舉報渠道和方法等內容。同時，網絡運營者不得依據個人信息主體是否授權收集個人信息及授權範圍，對個人信息主體採取歧視行為，包括服務質量、價格差異等。



在數據安全監督管理方面，意見稿指出，發生個人信息洩露、毀損、丟失等數據安全事件，或者發生數據安全事件風險明顯加大時，網絡運營者應當立即採取補救措施，及時以電話、短信、郵件或信函等方式告知個人信息主體，並按要求向行業主管監管部門和網信部門報告。網絡運營者違反本辦法規定的，由有關部門依照相關法律、行政法規的規定，根據情節給予公開曝光、沒收違法所得、暫停相關業務、停業整頓、關閉網站、吊銷相關業務許可證或吊銷營業執照等處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。



據了解，意見反饋截止時間為2019年6月28日。公眾可登錄中國政府法制信息網，對徵求意見稿提出意見。



（來源：新華網）