京津冀省界收費站年底將取消

中評社北京5月29日電／記者從昨日（28日）舉行的交通運輸部例行發布會上獲悉，截至5月27日，河北、內蒙古、安徽等14個省市的取消高速路省界收費站實施方案已報省級人民政府審議，天津等10個省市實施方案正在徵求意見，北京等6個省市正在起草中。記者了解到，目前，京津冀三地均已啟動高速公路省界收費站制定實施方案，年底三地省界收費站將取消。



據交通運輸部新聞發言人吳春耕介紹，5月16日，國務院辦公廳正式印發了《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，交通運輸部於5月17日組織召開了全國深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站視頻會議。截至5月27日17時，全國12個省市已召開動員大會，23個省市已經成立了省級工作領導小組並由省級人民政府分管領導擔任組長，21個省市已經成立了省級指揮部。



據介紹，截至5月27日17時，河北、內蒙古、浙江、安徽、福建、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、陝西等14個省份的實施方案已報省級人民政府審議，天津等10個省份實施方案正在徵求意見，北京等6個省份正在起草中。河北、山西、浙江、安徽、福建、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、新疆等11個省份已經制定了ETC推廣方案。吉林、江蘇、山東、青海等4 個省份正在抓緊起草中。北青報記者獲悉，目前，京津冀三地均已啟動高速公路省界收費站制定實施方案。預計到今年年底，京津冀三地將取消省界收費站。



值得一提的是，5月23日，交通運輸部辦公廳印發《關於大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》，明確8項工作舉措，積極推動ETC安裝使用，年底各省汽車ETC安裝率達到80%以上，為取消高速公路省界收費打下基礎。對此，吳春耕解釋說，部分人有誤解，以為取消收費站是取消了收費，其實取消省界收費站是對收費方式的革新，通過ETC等電子支付方式實現不停車收費，讓司機在高速路上實現“一腳油踩到底”，並非取消收費。



此外，本月交通運輸部出台了交通運輸新業態資金管理辦法，對共享單車、共享汽車等交通新業態的資金管理進行了詳細的規範。有市民擔心，該辦法是否會拖慢運營企業退還押金速度呢？對此，5月28日，交通運輸部新聞發言人吳春耕介紹，為提高用戶資金的退款效率，《管理辦法》明確運營企業要與存管銀行、合作銀行實現相關信息系統的對接。針對用戶關注的押金退還周期，《管理辦法》明確汽車分時租賃、互聯網租賃自行車押金最長退款周期分別不超過15個工作日、 2個工作日。



（來源：北京青年報）