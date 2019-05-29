蘇系買廣告鼓吹徵召蔡　綠委：會吵更兇

綠委鄭寶清接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會下午將再度討論2020初選相關事宜，官派的中小企業信保基金董事長、蘇系前中常委蔡憲浩今天斥資在報紙買廣告公開呼籲，希望中執會表決通過徵召蔡英文參選2020。對此，挺英中執委、“立委”鄭寶清今受訪說，現在中執會只是要改規則都吵成這樣，要召開全代會他認為不可能，法律上可行、政治不可行，鬧越久對民進黨影響越大。如果要開全代會，還要通知黨代表，那還會再吵一次。希望蔡賴他們自己協調，我們都樂見。



蔡憲浩上午刊登廣告“致民進黨中執會委員的一封公開信”。信中提到，他要大膽建議以中執會進行過半數的表決，徵召蔡英文同志繼續作為2020“總統”的候選人。



鄭寶清說，蔡憲浩建議中執會表決，徵召蔡英文直接選2020，這個有問題。民進黨現任優先是傳統，但這次不知道賴清德要選，要讓蔡英文直接參選，應該是全代會才能處理，中執會只要直接交給全代會討論就好了，不需要中執會表決。



鄭寶清表示，中執會決議徵召，再舉行臨時全代會就可以處理徵召問題，但現在中執會只是要改規則都吵成這樣，他認為不可能開全代會處理，法律上可行，政治不可行。他也說，鬧越久對民進黨影響越大，要如開全代會也要通知黨代表，那還會再吵一次。



民進黨新潮流“立委”許智傑表示，蔡憲浩希望可以和諧處理，雙方面想法都希望趕快決定，不要再拖，當然這樣做是最快團結的方法，但是這部份是破壞制度，社會對民進黨信任度會有後遺症，“我不贊成這樣做”。



他也說，可以由中執會通過，再召開臨時全代會來確定中執會決定，“這樣處理不是不可行”，但是霸道處理初選制度，“我覺得非常不妥”。