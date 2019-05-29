服務貿易成為我國經濟增長新引擎

5月28日，觀眾在中國國際服務貿易交易會主會場的《半月談》展區參觀。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月29日電／28日，2019年中國國際服務貿易交易會在國家會議中心開幕（簡稱“京交會”）。記者在會上獲悉，優先發展服務貿易成為促進我國服務業發展，打造經濟增長新引擎的重要發力點。數據顯示，2018年，中國服務業增加值達到47萬億元，對經濟增長的貢獻率達到了59.7%，成為名副其實的第一大行業部門和經濟增長主要的驅動力。預計到2020年，這一規模將超過50萬億元。



中國（海南）改革發展研究院院長遲福林等專家對記者表示，數字表明，我國已成功實現了由工業化初期到工業化後期的歷史性跨越。



面對新形勢、新任務，我國正在加速制定服務業開放方案，除了繼續推進服務貿易創新發展試點，下一步還將依托粵港澳大灣區、自由貿易試驗區、自由貿易港等開放前沿區域，加快對跨境服務貿易領域負面清單等相關制度的探索和突破。



搭建世界服務貿易頂級平台



隨著全球經濟向服務業傾斜特別是中國經濟結構調整，服務貿易無論對世界還是對中國，都變得越來越重要。商務部部長鐘山在京交會開幕式上表示，“擴大服務貿易開放是中國推動新一輪高水平開放的重要內容。”



數據顯示，2018年，中國服務進出口規模創歷史新高，總額52402億元人民幣，連續五年位居世界第二，成為全球服務貿易發展的重要推動力量。



與會人士指出，製造業服務化、服務數字化的步伐不斷加快，服務在全球價值鏈中的地位越來越突出，全球服務貿易迎來了重要的機遇期。本屆全球服務貿易峰會以“全球服務，互惠共享”為主題，契合了服務業發展趨勢，重點圍繞科技、文化、健康、商務等服務領域，著力在引領全球服務業和服務貿易前沿理念、先進技術、創新成果、行業標準等方面發揮積極作用。



記者了解到，作為全球首個涵蓋了12個服務貿易領域的綜合性交易會，本屆京交會吸引了來自130多個國家和地區近8000家的參展企業和機構，有3.6萬名客商到會，全國各省（區、市）都將組團參加，將要達成一批合作協議。



新技術新成果的交流是展會的重要亮點。相關企業將發布5G行業應用、區塊鏈應用、智慧停車雲平台、物聯網公有雲平台、AI陪護機器人等近10項新模式、新成果，引領企業創新發展，促進數字領域的全球合作。