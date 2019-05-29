5G無人銀行6月底亮相

工商銀行北京分行推出虹膜保管箱，只要看一眼櫃子就能開箱。（圖片來源：北京日報） 中評社北京5月29日電／作為京交會的重頭戲，昨天（28日），2019中國國際服務貿易交易會金融服務專題展在北京展覽館開幕，銀行、基金、證券、保險、金融科技等50餘家具有行業代表性的國際國內金融機構一同亮相。科技金融成為展會上最亮麗的風景，尤其是建設銀行5G科技無人銀行、民生銀行自助發卡等金融應用人氣兒旺，吸引觀眾紛紛參與互動“嘗鮮”。



5G和銀行，能碰撞出怎樣的火花？建設銀行北京市分行為觀眾“劇透”了5G科技無人銀行的應用場景。5G網絡覆蓋了整個建行展區，無人科技銀行正是依托5G的高速網絡加快走進市民生活。



“在5G科技無人銀行，個人和企業客戶可自助辦理各項業務，銀行採用5G網絡數據傳輸，業務辦理將更加迅捷高效。”建行渠道業務負責人描述了無人銀行的未來場景：很多銀行業務都能通過機器自助辦理，客戶可通過精心設計的智能化流程提示，自助操作完成業務辦理，無需工作人員協同，業務辦理過程中出現的業務咨詢、業務審核、業務授權等環節，均為客戶與銀行人員進行遠程交互。



現場工作人員透露，首批建行5G科技無人銀行有三家，分別位於清華園、中糧廣場和長安興融中心，預計於6月底前開門迎客，下半年更多的5G科技無人銀行將在北京投入運營。



（來源：北京日報）