2020年零食產業規模預計接近3萬億元

（圖片來源：網絡） 中評社北京5月29日電／隨著人們消費方式日益多元化、休閑化，零食儼然成為消費中的新寵。到2020年，零食行業總產業規模預計接近3萬億元



小零食做成了大生意



5月8日，“有友食品”A股股票在上海證券交易所上市交易，成為2019年重慶首家上市公司。



20年前，重慶有友食品股份有限公司以泡椒風味創業做酒樓，後轉型專攻鳳爪技術，曾經是一家虧損500萬元、瀕臨倒閉的小企業。可20年後，“泡椒鳳爪”卻成了風靡吃貨界的明星單品，其法人鹿有忠家族身家超過60億元。



“有友食品”的成長軌跡，折射了近年來中國零食產業的發展歷程。隨著人們消費方式日益多元化、休閑化，零食儼然成為食品消費中的新寵。



近日，商務部發布的《消費升級背景下零食行業發展報告》顯示，2006～2016年的10年期間，零食行業總產值從4240.36億元增長至22156.4億元，增長幅度達422.51%。到2020年，零食行業總產業規模預計接近3萬億元。



零食行業發展迎來了春天



隨著人們生活日益豐富，各種各樣的零食紛紛出現，購買零食的人也越來越多，樂棒棒、公主駕到、蘇州阿小、中國零食網、母親大人等零食專賣店，如雨後春笋般出現在重慶大街小巷。



以“有友食品”為例，其主營業務為泡鹵風味休閑食品的研發、生產和銷售，主要產品包括泡椒鳳爪、鹵香火雞翅及豆幹、花生、竹笋等。近3年，該公司僅泡椒鳳爪便實現銷售收入分別為62957.14萬元、78314.23萬元及89693.62萬元。



重慶食品工業協會相關人士告訴《工人日報》記者，消費倒逼生產，重慶率先在全國推出的小包裝豆腐幹、竹笋、金針菇、鳳爪等休閑食品，深受市場喜愛，而重慶的泡椒製品已經瓜分了全國60%～70%的市場。



商務部流通產業促進中心服務業研究室副主任、課題組長陳麗芬表示，隨著消費升級步伐加快，零食行業發展迎來了春天，從以簡單補充飲食需求為核心的粗放經營“1.0版”，到居民健康生活理念崛起時代以改進產品品質為根基的“2.0版”，再到考慮多元消費場景、融入文化休閑元素打造主題零食品牌的“3.0版”，直至進入貼合顧客物質消費、精神愉悅全方位需求，繼而使企業與客戶彼此互動、共同實現自身社會價值的“4.0版”新時代。



天貓數據顯示，“五一”期間，網紅美食店鋪的整體銷量猛增200%，以美食IP“艾格吃飽了”為例，短短4天就賣出了15噸、共計200萬顆小麻花，禮盒單品銷售額超過400萬元；美食品牌“日食記”，4天內賣出了10769只酥餅。



2018年天貓雙11銷量達6.82億元的三只鬆鼠，今年提出超100億元的營收目標。良品鋪子於2018年4月開始啟動海外布局。目前，該品牌的100多款零食已進入美國、澳大利亞、英國等20個國家的實體店。去年以來，旺旺集團接連推出針對年輕女性的“莎娃”配制酒、旺仔法式布蕾等新品。旺旺集團生產研發群總處長曹永梅表示：“幾個月推出一種新品，這在以前的旺旺是不太能想像的，現在都做到了。”