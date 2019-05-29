國台辦：各地各部門一直持續落實“31條”

國台辦新聞發言人安峰山（中評社 張爽攝） 中評社北京5月29日電（記者 張爽）國台辦新聞發言人安峰山在29日上午舉行的例行新聞發布會上介紹了日前各地各部門落實“31條惠及台胞措施”的最新進展情況。



安峰山表示，各地各部門一直在持續落實“31條惠及台胞措施”，最近又取得了一些新的成效。這裡我再舉幾個例子。近一個月來，山東省陸續有濟南、煙台、泰安、棗莊、聊城、濟寧市等多個地方密集出台了“31條措施”的具體實施意見，讓“31條措施”在齊魯大地落實落細，為台胞台企在山東的發展提供了更多的便利和更大的支持。



安峰山介紹說，在金融合作方面，富邦華一銀行獲批籌建信用卡業務，成為大陸首家獲批該業務的台資銀行，將為大陸的台胞台企享受更多金融服務提供更有力的支持。



在支持台灣青年發展方面，江蘇省台辦日前發布了台灣青年暑期實習崗位總表，向有意願到江蘇實習的台灣青年提供1000個優秀崗位，涉及國有企業、事業單位、民營企業、台資企業和社會公益事業組織等，包括很多知名的企業和部門，涵蓋了金融、法律、醫療、新聞傳媒等30多個行業和領域。



在大陸各類評獎項目向台灣同胞開放方面，中華詩詞研究院日前公布了首屆“屈原詩學獎”的獲獎名單，台灣學者榮獲其中的“詩學論文獎”，6月3日將在湖北荊州舉行頒獎大會。這是兩岸同胞共同開展中華歷史文化研究、攜手弘揚中華優秀傳統文化的具體表現。相信將有更多在專業領域取得突出成績、做出較大貢獻的台灣同胞和大陸同胞一樣，得到相應的肯定、鼓勵和表彰。



（後援記者：李娜）