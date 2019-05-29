市長室也被監聽？韓再向檢方喊話應嚴辦

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜辦公室最近爆出，遭陳菊市府時代的攝影官連續持鑰匙入侵5次，宛如台版“水門案”。29日市政總質詢，同黨議員李亞築、邱于軒質詢時砲火猛烈，專攻韓國瑜“內政失靈”，也分別嗆韓國瑜“市長要選“總統”很忙”“議員不是附屬組織”，要韓國瑜管好內政。



由於韓國瑜並沒有被議員要求回答，他趁休息時間接受媒體聯訪時表示，市政府內部的管控在經過這件事之後，會開始嚴格化落實，這是必然的，若因為改朝換代被24小時監控，台灣人民是無法接受的，希望檢察官要嚴格調查。



議長許崑源也表示，議會強烈要求，市長室反監聽工作SOP要落實，建議市長不要栽在小人手裡，這樣百姓都不甘心，善良沒有用。



藍議員李亞築29日在議會質詢時爆出高雄市副市長洪東煒的妹妹、現任路竹區下坑國小校長洪秀熒，未經家長會同意刻家長會長印章，領取家長會款項，有偽造文書之嫌，請教育局調查4個多月都沒下文，除了在會場中跟教育局長吳榕峯有言語衝突之外，更嗆韓國瑜“我知道你要選“總統”很忙”，而且國民黨高雄市議會黨團總召曾俊傑也加入戰局，嗆教育局長回應態度差。



藍議員邱于軒也質詢表態想選2020的韓國瑜是否知道“市府內控失靈”，她分別質詢政風處長林合勝跟警察局長李永癸，市長室有沒有按照規定做偵防及反監聽工作？由於兩局長互踢皮球，邱于軒直接痛批市長去年12月上任，去年12月跟今年1月都沒進行反監聽，“新舊市長交接，怎麼會有空窗期？”她還不忘提醒市長要小心洩密問題，避免連內褲穿什麼尺寸都被人知道。



邱于軒也趁機會一口氣向韓國瑜說“愛與包容已經沒用了，不管怎麼揭弊還是會被打壓，高雄市民支持韓國瑜當選就是希望要改變，時間已經到了！”邱于軒更明白了當表示“議員職責是監督高雄市政，不是市長的附屬組織。”