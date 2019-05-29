去年全國餐飲總收入突破4萬億元

（圖片來源：網絡） 中評社北京5月29日電／日前，新疆一家以做大盤雞而出名的餐飲企業，開啟全國加盟模式，這也意味著全國各地都可以品嘗到正宗的新疆特色菜的美味。據了解，該公司在餐飲行業中深耕數十年，擁有成熟的餐飲品牌運營經驗和品牌管理經驗。



我國是全世界最大的消費國，特別是在餐飲方面尤為突出，餐飲行業的發展前景一直是不錯的，連鎖餐飲也越來越多。由於門檻低，許多創業者也不斷地進軍餐飲行業，競爭也愈加的激烈。



但從另一個方面來看，餐飲需求又是複雜多變的。業內人士指出，餐飲企業要根據自身條件和環境條件的要求，順著餐飲市場的發展趨勢，選擇適當的營銷方法，才能更“吃得開”。



穩速增長，市場規模持續擴大



“要不再等等吧，都等一個多小時了，很快就會到了吧！”5月24日晚8時，在烏魯木齊時代廣場一家主打新疆特色菜的網紅店，門口排起了長隊，但還是不時有顧客加入。店主告訴記者，開業以來，生意都比較好，周末時候經常要排隊，為此他們還在門口設立了顧客等候區。



記者在烏魯木齊的多家網紅店都看到這樣排長隊的場景，在許多實體店不景氣的情況下，餐飲行業卻保持著穩定增長的狀況。相關數據也顯示，今年1至4月，全國餐飲收入13925億元，同比增長9.3%；限額以上單位餐飲收入2921億元，同比增長7.1%。前4月，全國餐飲收入占到社會消費品零售總額的10.8%。



據了解，這幾年來，餐飲行業一直以來都保持著突飛猛進的發展狀態，餐飲市場規模持續擴大，成為國內消費市場的重要力量。



數據顯示，2016年中國餐飲收入為35799億元，同比增長10.8%。2017年中國餐飲收入為39644億元，同比增長10.7%。2018年中國餐飲收入突破4萬億元，達到了42176億元，同比增長9.5%。2018年全國餐飲收入實現42716億元，比上年增長9.5%。



“餐飲行業投資前景還不錯，雖然收益率不算高，但我們比較看好。”烏魯木齊市一位從事投資研究的專業人士告訴記者。



事實上，中國的食品餐飲市場還有巨大發展空間。中國烹飪協會預計，今年餐飲業將處於合理髮展區間內，保持穩定發展態勢，繼續發揮促進經濟穩定健康發展的重要作用。另外，在互聯網、物流冷鏈技術的推動下，餐飲企業通過餐飲門店銷售＋零售，線上線下結合，為企業帶來新的增長點。



相關機構也預測，2019年中國餐飲收入將達48620億元，2023年中國餐飲收入將突破7萬億元，達到了71670億元，2019年至2023年均複合增長率約為10.19%。