美國商會發表白皮書　憂台將進入政治假期

美國商會發表2019台灣白皮書，左起美國商會執行長傅維廉、美國商會會長李豪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月29日電（記者 洪德諭）台北市美國商會29日發表“2019台灣白皮書”。面對中美貿易戰，報告提到，台灣與主要貿易夥伴之間缺乏雙邊或多邊貿易協定，使台灣處於嚴重劣勢，呼籲台灣應大幅深化與全球經貿社群的聯繫，並從強化台美夥伴關係做起，竭盡全力向美國表明台灣是簽訂雙邊貿易的理想對象。



台北市美國商會成立於1951年，宗旨為促進台灣商業環境，使台灣更為開放、創新與繁榮。商會目前有約1000位個人會員，代表超過500家企業，在促進台美交流扮演關鍵角色。今天發表記者會，有台北市美國商會執行長傅維廉（William Foreman）、台北市美國商會會長李豪（Leo Seewald）



報告中提到，明年一月，台灣將再次透過自由、公平的選舉，投票選出國家領導者，不過回顧過往的經驗，不禁讓人擔心，從現在起超過半年的時間，選舉將獨占整個台灣社會的目光，妨礙政府正常運作。雖然情況如何演變仍屬未知，但台灣是否該沉浸於這種“政治假期”令人存疑。



面對中美貿易戰，報告指出，許多台灣企業因為中美貿易戰獲利緊縮，可能動搖台灣企業長期扮演要角的全球供應鏈，不過對台灣也非全然不利，因為也促使一些台商考慮將位在中國的生產基地搬回台灣，也因美國與中國關係惡化，台美關係處於數十年最佳狀態。



報告強調，台灣與主要貿易夥伴間缺乏雙邊及多邊貿易協定，台灣現在最需要的，是以積極果決的態度，大幅深化台灣與全球經濟社群的聯繫，並從強化台美夥伴關係做起，竭盡全力向美國表明台灣是簽訂雙邊貿易的理想對象。



報告說，台灣若想說服美國，不能不努力排除干擾台美貿易關係的各項因素，台灣若能展現出與國際標準接軌的堅定決心，對可靠的科學證實予以尊重，也有高度意願與華府緊密合作，一同建構公平開放的國際貿易體系，絕對讓美國官員印象無比深刻。