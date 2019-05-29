國台辦5月29日記者會全文　

國台辦新聞發言人安峰山（中評社 張爽攝） 中評社北京5月29日電（記者 張爽）國務院台灣事務辦公室於29日上午舉行例行新聞發布會，新聞發言人安峰山就兩岸關係发展、美國海軍艦艇再次穿過台灣海峽、各地各部門落實“31條惠及台胞措施”的最新進展情況、新黨主席郁慕明率團在大陸參訪交流、美國大打“台灣牌”、兩岸教育交流和合作、台美關係、海峡论坛筹备情况等近期两岸热点議題回答記者提問。



新華社記者：蔡英文當局上台已經3年了，請問發言人如何評價3年來的兩岸關係？謝謝。



安峰山：從2016年“5·20”以來，民進黨當局拒不承認“九二共識”，單方面破壞了兩岸關係發展的共同政治基礎，支持和縱容各種“台獨”活動，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，不斷拋出各種充斥“兩國論”的分裂言論，肆意攻擊大陸，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，不僅惡化了兩岸關係，導致台海形勢更趨複雜嚴峻，而且嚴重損害了台灣同胞的利益福祉。



安峰山：3年來，面對台灣當局和“台獨”勢力的各種挑釁和破壞，我們毫不動搖地堅持對台工作的大政方針，堅決貫徹落實習總書記關於對台工作的重要論述，堅定堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對和扼制任何形式的“台獨”分裂的圖謀和行徑，同時積極地貫徹以人民為中心的發展思想，秉持“兩岸一家親”的理念，努力擴大兩岸民間各領域交流合作，我們持續推出了包括“31條措施”、向金門供水、制發台灣居民居住證等一系列惠台利民的政策措施，促進兩岸融合發展和同胞心靈契合。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興。我們將團結廣大台灣同胞和我們一道克服困難，排除障礙，努力推動兩岸關係和平發展，扎實推進祖國和平統一進程，這是任何人任何勢力都無法阻擋的。



海峽之聲廣播電視記者：蔡英文近日聲稱，因為大陸提出“一國兩制”台灣方案，她才明確表示立場，並沒有挑釁。蔡英文還稱，大陸不斷通過打壓來影響台灣，2020年“大選”恐怕是台灣的最後一次選舉，對此請問發言人有何評論？謝謝。



安峰山：世界上只有一個中國，中國主權和領土完整從未分割、也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不容改變。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。任何企圖改變大陸和台灣同屬一個中國事實的言行，都是對中華民族整體利益和兩岸同胞共同利益的嚴重挑釁。



安峰山：每逢島內選舉，台灣民進黨及其當局領導人總會利用煽動兩岸敵意、升高兩岸對抗、激化矛盾衝突、惡化兩岸關係，採用故意衝撞的“碰瓷”手法來挑釁和激怒大陸，以此製造恐怖、恐懼和仇恨來騙取選票，這是他們慣用的套路。但是，謊言和騙術總會有被拆穿、被識破的時候，回顧2008年到2016年間，兩岸大交流、大合作，和平發展、安定祥和的繁榮景象，對比2016年民進黨上台以後台海形勢冰封肅殺的嚴峻局面，孰令至之，不言自明。在事實面前，民進黨及其當局領導人還想用這種無中生有的手法和危言聳聽的言論去繼續欺騙下去嗎？

