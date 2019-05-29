大華網：維持和平發展現狀是台灣最佳選項

國民黨執政期間，以“九二共識”推進兩岸和平發展。（資料照片） 中評社台北5月29日電／大華網路報29日發表台灣標竿企業促進會理事長鄧岱賢的文章說，隨著明年1月11日大選腳步逐漸接近，台灣各政黨候選人莫不卯足全力，提出各種政見來吸引選民支持，其中對於兩岸關係發展的議題，更是主導歷次大選結果，希望台灣選民明年能選舉出最佳政黨與最佳人選，讓兩岸關係能走向最有利於台灣人民福祉的道路。



文章說，兩岸自從1949年隔海分治迄今，台灣內部就有統一、獨立與維持現狀等不同的意識型態，也形成藍、綠、白等不同的政治板塊。台灣是個民主的社會，這些個別的政治意識型態固然應該被尊重，但由於兩岸關係影響台灣未來發展甚巨，個別政黨或個人絕不能為了實現一己的意識型態而以人民福祉為賭注。



根據過去70年兩岸關係發展的歷史事實可知，當前台灣若要推動和平與武力獨立都不可能實現，而大陸提出的“和平統一、一國兩制”在台灣內部尚無成熟的條件，用武力去強迫兩岸統一則結果非常悲慘。因此，當前唯有維持現狀與和平發展才是台灣的最佳選項。

歷史殷鑑不遠，在2000年至2008年民進黨執政期間，曾經喊出“公投制憲”、“台灣獨立”等口號，也通過“台獨黨綱”，就是想走“和平獨立”路線，但始終無法實現，其結果只造成兩岸關係的動盪，台灣人民福祉與台商投資經營受到戕害，甚至台灣的國際活動空間也面臨限縮狀態。



過去陳水扁曾經喊出的“聖戰”，也就是追求“武力獨立”，但在沒有美國等國際勢力的聯合支持下，台灣單獨要與大陸來場獨立聖戰根本沒有勝利的可能，若真要推動“武力獨立”，其結果將非常悲慘！



文章說，在沒有廣大國際社會的支持，再加上大陸堅決反對並在多年前通過“反分裂國家法”，決定以非和平方法因應分裂國家的行為下，“和平獨立”與“武力獨立”都無法實現，完全是個假議題，希望明年大選不要有任何政黨或個人拿這個議題來煽動群眾、挑釁大陸以攫取政治利益。



至於“武力統一”，其後果非常悲慘，兩岸一旦武力相向，受災的將是兩岸廣大的人民，這是大家都不願意看見的景況。然而，現在大陸已經有愈來愈多人主張“武力統一”，以因應台灣逐漸高漲的“台獨”聲浪，這對兩岸關係發展而言非常危險，雙方都要謹慎小心面對，畢竟戰爭一發生，後果無法想像。



此外，針對大陸提出的“和平統一、一國兩制”方針，經過歷次台灣的民意調查，有超過85% 以上的受訪民眾支持維持現狀，支持急統和急獨的都佔少數，所以大陸提出的“和平統一，一國兩制”當前在台灣並無成熟條件，大陸應該要多做說明，讓台灣人民瞭解其實質內涵。



綜上所述，在“和平獨立”與“武力獨立”都不可能實現，而“武力統一”太悲慘、“和平統一”條件尚未成熟的情況下，處理當前兩岸關係的最佳模式就是“維持現狀”與“和平發展”，這也符合當前絕大多數兩岸人民的共同利益。



然而，在“維持現狀”與“和平發展”之間要有共同的政治基礎作為鏈結，過去國民黨執政期間是以“九二共識”為基礎，現在民進黨政府的兩岸協商政治基礎卻找不到，使得兩岸原本和平穩定現狀受到嚴重破壞，包括海基、海協兩會中斷交流協商、“兩岸事務首長會議”與電話熱線停止等，這就是當前兩岸關係緊張態勢螺旋式升高的問題所在。



文章說，總而言之，兩岸關係發展要以人民福祉為依歸，絕不是要遂行個別政黨或個人的政治意識型態。在當前統獨議題都無法實現的情況下，雙方以“九二共識”為平等協商的政治基礎，“維持現狀”與“和平發展”最符合兩岸人民的共同利益，期待明年大選台灣人民選出最佳政黨與最佳人選來落實這個目標。