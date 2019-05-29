蔡賴二會破局　賴營：新方案是最大公約數

林俊憲希望中執會，蔡賴雙方仍可凝聚共識。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會下午再度討論2020初選相關事宜，前“行政院長”賴清德陣營中執委、“立委”林俊憲上午接受電話訪問表示，據他了解，蔡賴昨天初選第二度會面，好像沒有談出一個明確共識。“但是雙方都有溝通管道，希望開會前有方案”，開會前如果有方案，就不用處理破壞黨章、更改遊戲規則，進而傷害黨，希望蔡陣營好好思考，賴清德之前提出的新方案，這是解決僵局的最大公約數、最好方法。



蔡英文與賴清德昨天經一位友人牽線，兩人在陽明山進行將近2小時面對面會談。



昨天見面沒有達成共識？林俊憲說，對，但他沒有在現場不是很清楚，賴提出新方案，蔡應該也了解，希望今天中執會前有進一步共識。我們不願意破壞黨的遊戲規則，這會後患無窮，未來是否只要掌握中執會就可以改變遊戲規則，這樣對黨傷害太大。



林俊憲表示，賴最多可以接受手機民調佔比一半，但沒有辦法接受對比式民調納入無黨籍台北市長柯文哲，離現有規定偏差太遠，因為規則是跟主要陣營對手相比，應該跟韓國瑜相比。



根據今天《蘋果新聞網》公布最新民調，不管是全市話或是全手機民調，蔡英文與賴清德都輸給國民黨籍高雄市長韓國瑜，若以賴清德拋出的新方案來看，這樣仍是讓蔡參選2020。



被問到民調結果若蔡賴都輸韓，賴會接受蔡選2020？林俊憲說，依照賴院長提出的方案，當然會接受民調結果。希望不改變既有遊戲規則、不傷害黨，為了解決僵局才會提出這個方案。



他表示，如果賴沒有贏，失去參選正當性：蔡贏韓，賴沒有參選必要；唯一只有賴贏、蔡沒有贏，才是賴選2020，所以以賴清德方案來看，最後民調結果若兩個都輸，賴會退出，兩個都贏也退出。



林俊憲強調，賴的方案是解決僵局的最大公約數、最好方法。



賴清德22日在黨中央提出的新方案是：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三個情況，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



挺英中執委下午要修改初選辦法，林俊憲坦言，中執會上人數差異很大，表決也許可以通過挺蔡的方案，但對黨傷害很大，民主競賽都沒有進行到一半改規則，此例一開後患無窮。以後初選到一半，大家都提心吊膽，會不會被改遊戲規則，這對民進黨整體形象會被批評，賴折衷方案或是對方提出提案，但必須事先有共識，就不用破壞黨的遊戲規則。