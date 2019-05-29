網售偷拍攝像頭　月銷數百件

（圖片來源：環球網） 中評社北京5月29日電／近日，全國曝出多起遊客在酒店、民宿住宿時發現偽裝在馬桶蓋、路由器內的針孔攝像頭的案件。記者調查發現，類似的針孔攝像頭在部分網絡商城中能買到，不少商家竟提供改裝服務，將針孔攝像頭裝到如手機充電插頭、路由器、鐘表等多種日常用品上。有商家表示，其月銷量可達數百件。警方表示，非法生產、銷售、使用竊聽竊照器材，屬於侵犯公民隱私的違法犯罪行為，警方將依據《刑法》的相關規定，依法予以堅決打擊。



改裝偷拍攝像頭網上售賣



記者調查發現，針孔攝像頭和經過改裝後的偷拍設備，在一些網絡商城中可以買到。



在一家網絡商城中，記者注意到，多名商家以“微型攝像頭”“超小探頭”等名字銷售針孔攝像頭，這些攝像頭與此前偷拍事件中出現的攝像頭類似，有的攝像頭其鏡頭部分尚不足人的指甲蓋大。



該銷售者向記者表示，一款高清版的針孔攝像頭，其外露的鏡頭部分只有0.64平方厘米。在該商家發布的圖片中，其銷售的針孔攝像頭可以被藏在沙發縫、空調口、窗簾頂部等地。



採用隱蔽銷售方式



記者以買家身份咨詢了多名銷售針孔攝像頭的賣家，這些賣家均稱可以為買家定制各種改裝後的針孔攝像設備。在網絡商城中，一名賣家在跟記者聊天時發來一個網址，並表示在該網址裡可以買到更多網絡商城中無法買到的商品。



一名賣家稱，之所以採用這種隱蔽銷售方式，是為了逃避網絡商城的監管。記者發現，該網址系一個專門銷售各種“生活用品偽裝攝像頭”“生活用品竊聽監聽設備”的網站，但改裝後的價格遠高於單獨的攝像頭。部分改裝後的攝像頭售價達598元，售價為單獨售賣的攝像頭的3倍。



該商家表示，為買家提供多種偽裝攝像用品，包括掛鐘、遙控器、插座、台燈、壁畫、紙巾盒、沐浴露等各種生活用品，“我們的設備是賣給安防使用的，比如監控家裡保姆有沒有虐待孩子，但是我們沒辦法知道每個人都用到哪裡，我們也不會去問”。在該商家的網頁上，一款攝像頭的月銷量達300多件。



今年3月，在公安部舉行的新聞發布會上，山東濟寧市公安局網安支隊曾通報稱，濟寧警方破獲了一起在酒店內吊燈、空調等隱蔽處安裝攝像頭，將拍攝到的裸體、不雅鏡頭髮售給網民的犯罪團夥。該案共抓獲犯罪嫌疑人29名，扣押作案用的微型網絡攝像頭300餘個，查獲偷拍的酒店客房視頻10萬餘部。



銷售竊聽竊照器材屬違法



北京警方此前接受記者採訪時表示，非法生產、銷售、使用竊聽竊照器材，屬於侵犯公民隱私的違法犯罪行為，它嚴重侵害了公民合法權益，擾亂了社會管理秩序，危害社會穩定。警方將依據《刑法》的相關規定，以涉嫌非法生產、銷售間諜專用器材罪，非法使用竊聽、竊照專用器材罪，依法予以堅決打擊。



2014年，一名非法兜售針孔攝像照相機等竊聽、竊照器材的男子都某被陝西省安康市法院認定，犯非法銷售間諜專用器材罪，判處有期徒刑7個月。



曾為多家知名企業提供商業安全保護的隱私保護專家楊哲告訴記者，目前網絡上出售改造的針孔攝像頭設備的途徑有很多，除了目前的一些在線網絡平台，有些賣家也會為了規避風險，自己建設銷售網站。



（來源：北京青年報）