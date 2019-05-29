海南郵輪商拜會台中市府　合作兩岸郵輪市場

海南捷寶郵輪發展有限公司董事長簡捷（左5）27日率團拜會台中市政府，由台中市副市長令狐榮達（左6）接待。（照片：台中市政府提供） 中評社台中5月29日電（記者 林谷隆）海南捷寶郵輪發展有限公司董事長簡捷27日率團拜會台中市政府，商討經營兩條定期國際郵輪，未來郵輪停靠台中港相關事宜，盼結合台中觀光與特色農特產，讓行程更豐富。台中市副市長令狐榮達表示，市府將盡力協助促成，搭配觀光旅遊接待、景點推薦及安排等，期盼郵輪市場在台中日漸成熟，並帶動周邊商業機能及相關產業發展。



海南捷寶郵輪發展有限公司董事長簡捷27日下午5點率領同仁，由台中市副市長令狐榮達代表台中市長盧秀燕出面迎接，台中市交通局長葉昭甫、經濟發展局副局長李逸安、觀光旅遊局專門委員曹忠猷等人也共同出席。



海南捷寶郵輪於5月15日在高雄市政府鳳山行政中心與中華文化經濟交流促進協會簽署“定期國際郵輪靠港MOU”，台中市副市長令狐榮達與高雄市副市長李四川及花蓮縣觀光處長唐玉書共同見證，針對兩岸郵輪通航事宜展開合作，結合在地觀光及產業資源，帶動人潮與錢潮，也開啟兩岸之間的郵輪市場。



海南捷寶郵輪董事長簡捷表示，定期國際郵輪預計於今年底首航，主要有兩條航線，第一條從大陸沿海的六個城市由北到南，包括寧波、舟山、溫州、廈門、深圳、廣州，將按照不同季節出發環繞台灣一圈，大概是六天五晚的行程；第二條航線則是先到澎湖再到高雄再返回，三天兩晚的行程。



簡捷說明，兩條航線會在高雄停留兩次，台北、台中、花蓮、澎湖各停留一次，以隸屬渤海郵輪有限公司的中華泰山號執行這次年底首航任務，總船噸位為2.45萬噸，最大載客數為927位；這次拜會即是市府希望能協助郵輪停靠台中的相關事宜，也盼結合台中觀光與特色農特產，讓行程更加豐富也提高台中能見度。



台中市副市長令狐榮達則回應，很感謝簡董事長極力促成兩岸郵輪航運的合作，郵輪停靠會帶動可觀的觀光人潮及經濟效益，未來停靠台中可搭配觀光行程旅遊，從台中港周邊高美濕地、梧棲漁港、、大甲鎮瀾宮，市區台中公園、秋紅谷等，囊括山海美景及休閒育樂，加上台中特有的糕餅、農產、特色伴手禮等，可帶給遊客深刻的台中印象，落實貨出去、人進來的經濟願景。