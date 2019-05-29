“蒜你狠”又來了？專家：蒜價走高是恢復性上漲

中評社北京5月29日電／5月28日，北京新發地農副產品批發市場大蒜批發平均價為8元／公斤，比1月1日的4.5元／公斤大幅上漲了77.8%。



今年以來，全國大蒜價格持續走高。



大蒜價格是否迎來了新一輪非理性暴漲呢？



看專家怎麼說。



中國農業科學院農業信息研究所孔繁濤研究員：



“近期蒜價恢復性上漲屬市場正常調節。今年大蒜價格高於去年，但上漲空間有限。”



根據是，大蒜價格雖然已經連續9個月上漲，但總體上仍屬於低位運行階段。5月份（截至5月22日）農業農村部重點監測的全國農副產品批發市場每公斤大蒜均價為6.75元，較4月份低0.8%，同比上漲45.8%，但較近三年同期平均價仍低22.0%，較近5年同期平均價仍低2.9%。



原來，大蒜耐儲，交易屬於跨期銷售，市場呈現明顯的多年周期性。本輪周期自2017年6月新蒜季開始價格斷崖式下跌，2017－2018年冷庫蒜銷售期價格持續低位運行，2018年新蒜季繼續下跌，個別產區大蒜價格一度跌破十年來最低點。2018年8月以後，價格開始緩慢回升。進入2019年，受不利天氣影響流通及減種預期影響，蒜價上漲速度加快，但仍處近年較低水平。



大蒜價格大幅上漲，是什麼原因引起？



農業農村部蔬菜市場分析預警團隊首席分析師張晶：



“大蒜價格恢復性上漲，誘因是種植面積減少。”



原來，受2017、2018年大蒜種植面積持續增長，蒜價大幅下跌影響，2019年大蒜種植面積明顯縮減。主產區山東省金鄉縣聯合中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所遙感監測團隊在今年5月17日發布的監測結果顯示，2019年全國大蒜主產區11個省份102個縣（市、區）種植面積為598.69萬畝，其中金鄉縣52.39萬畝，同比減少18.8%。綜合農業農村部蔬菜信息分析預警團隊日常監測調度情況，張晶估計2019年全國大蒜減種幅度在15%左右。



大蒜減種了15%，是否意味著後市價格還將繼續大漲呢？



專家說：不會。



孔繁濤：從近期調研情況看，主產區大蒜單產水平可能較往年有所提高。雖然個別產區可能出現各類不利情況，但去冬今春整體天氣情況有利於大蒜生長。此外，2018年庫存蒜餘量較高，高位庫存使市場承壓，後期蒜價上漲空間有限。



張晶：今年大蒜種植面積減少，但平均單產可能處於較高水平，總產量不會低於常年平均值。預計後市蒜價可能會繼續小幅上漲，但上行空間有限。



一個不好的苗頭是，在一些產區，儲存大蒜的熱潮已開始出現。少數從沒經營過大蒜的商戶也開始大量存蒜。



北京新發地農副產品批發市場統計部經理劉通：目前蒜價已經一步到位，後期繼續上漲的空間很有限。已經入庫的鮮蒜面臨較大的銷售壓力，有經驗的商戶現在都不敢出手收儲。蒜農、蒜商千萬不要惜售。趁著現在行情不錯，應抓緊變現。



（來源：中國經濟網）