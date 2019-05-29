針對高雄版水門事件　柯文哲建議給警方調查

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）針對高雄版“水門事件”，無黨籍台北市長柯文哲29日受訪時表示，2014年他遇到類似的老鼠尾事件，法院調查是業者要來騙錢，警方都有一套標準，至於中國國民黨高雄市長韓國瑜的竊聽事件，有沒有就叫警方進來調查，反正都有標準。



柯文哲29日出席“台北市勞動安全獎”頒獎典禮，或許近日藍綠白陣營面對2020動作頻頻，讓柯也大動作地戴上工地安全帽、乘上高樓工作車，並與企業老闆一同宣示捍衛職場安全，不過，柯文哲顯然對於這樣的動作不以為然，在搭乘高樓工作車並升上3公尺的過程中，柯始終面無表情。



高雄市爆發陳菊市府時代的攝影官吳建鴻持市長室鑰匙深夜潛入韓國瑜辦公室多達5次，動機不明，被外界形容為高雄版“水門事件”。



柯文哲在會前接受媒體訪問時表示，2014年九合一選舉時，他遇到類似的老鼠尾事件，在法院調查清楚後，是業者要來騙錢，所以處理掉了，至於韓國瑜的竊聽事件，他倒覺得這種事情也是這樣，無論有沒有就叫警方進來調查，反正都有標準。



柯文哲也說，他也發現他的官署、公家的辦公室，每年都會定期做竊聽檢查，這都有標準動作，警方還是一條鞭，他認為有問題就給警方進來調查，保持平常心，像他就是平常心，反正他會定期檢查，就交給警方處理。