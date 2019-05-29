國台辦：堅決反對美台官方往來和軍事聯繫

新聞發言人安峰山回應美國打“台灣牌”（中評社 張爽攝） 中評社北京5月29日電（記者 張爽）國務院台灣事務辦公室於29日上午舉行例行新聞發布會，新聞發言人安峰山就美國近期不斷打“台灣牌”的問題表示，我們堅決反對美方和台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，絕不允許外國勢力打“台灣牌”損害兩岸同胞的共同利益。任何人和任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。



以下為文字實錄：



人民政協報兩岸經合周刊記者：最近美國不斷打“台灣牌”，民進黨當局明確表態，願意做美國印太戰略的一個分子，並不斷把大陸當假想敵搞各種軍演，美台一唱一和引起大陸網友反感，在大陸網絡上再掀起“武統”的浪潮，請問發言人對此如何評價？謝謝。



安峰山：我們多次明確表示，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。我們堅決反對美方和台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，絕不允許外國勢力打“台灣牌”損害兩岸同胞的共同利益。我們也正告台灣民進黨當局，搞“台獨”，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，任何挾洋自重，在國際上離間生事，升高兩岸對抗和製造同胞敵意，惡化兩岸關係，這樣的分裂行徑最終都會自食惡果。任何人和任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。



（後援記者 李娜）